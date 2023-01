Hilary Swank enceinte à 48 ans : son ventre très rond, elle fait sensation aux Golden Globes avec son mari

Hilary Swank avait déjà obtenu deux Oscars pour Boys Don't Cry et Million Dollar Baby il y a près de vingt ans. Ce mardi 10 janvier c'est pour la série dramatique Alaska Daily, que l'actrice et productrice américaine a été nommée pour la troisième fois aux Golden Globes, dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique cette fois-ci. La dernière fois remontait à 2005 pour Million Dollar Baby. Si l'actrice ne s'est pas souvent affichée avec son mari Philip Schneider, c'est en famille qu'elle s'est présentée hier sur le tapis rouge de la 80e cérémonie des Golden Globes. Et oui, l'héritage Schneider/Swank est divisé par deux puisque l'actrice de 48 ans attend des jumeaux prévus pour avril prochain.

Une apparition remarquée avec son époux, avec qui elle s'est montrée très complice en partageant un tendre baiser. L'actrice avait misé sur une longue robe Prada vert émeraude, laissant ses épaules dénudées avec des bijoux signés Tiffany and Co. Son mari portrait quant à lui un costume cravate élégant noir et blanc, une tenue qui ne faisait pas de l'ombre à sa femme en l'honneur de cette grande soirée pour les acteurs et actrices hollywoodiennes.

Lors de la cérémonie organisée à Los Angeles au Beverly Hilton, Steven Spielberg a été largement récompensé pour son film The Fabelmans. Hilary Swank a quant à elle perdu face à Zendaya qui a remporté son premier Golden Globe pour la série Euphoria.

Une grossesse "miracle" pour Hilary Swank

Il y a quatre mois déjà, Hilary Swank avait officialisé sa grossesse lors d'un passage dans l'émission américaine Good Morning America lors de la promotion de la série Daily Alaska. Une étape importante de sa vie que l'actrice était fière de partager au grand jour. "C'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps et la prochaine étape est que je vais être maman", avait-elle confié, révélant n'attendre pas un mais deux bébés.

De nature discrète sur sa vie privée, Hilary Swank a célébré son mariage en secret en plein coeur de la forêt californienne en août 2018. Aujourd'hui, alors enceinte de cinq mois, l'actrice de 48 ans ne se cache plus et se montre très complice auprès de son conjoint, tenant fièrement son baby bump devant les photographes présents lors des Golden Globes.

Après un premier mariage raté avec l'acteur Chad Lowe, c'est grâce à ses connexions hollywoodiennes qu'elle a rencontré son partenaire actuel, Philip Schneider, lors d'un blind date. Fiancé en 2016, marié en 2018, le couple s'était dit "excité pour cette nouvelle phase", un "miracle". Des confidences faites également par Hilary Swank dans Good Morning America. Etre parent est une première pour le couple de quadragénaires. L'arrivée d'un bébé ravit toujours, qu'importe l'âge.