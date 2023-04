"Ça n'a pas été facile" : Hilary Swank maman à 48 ans, première photo des jumeaux et le sexe révélé !

Une force impressionnante jusqu'au septième mois

Sur Instagram, Hilary Swank avait ainsi partagé une vidéo sur laquelle on la voyait en pleine séance de sport... une séance plutôt coriace ! "Mes bébés et moi nous entraînons, écrivait-elle le 20 janvier 2023. Ça faisait bien longtemps !" Quelques jours plus tôt, elle était apparue, sublime dans une robe vert émeraude griffé Prada, lors de la 80e cérémonie des Golden Globes, organisée au Beverly Hilton de Los Angeles, exposant ainsi son joli ventre rond. C'est au mois d'octobre dernier sur le plateau de l'émission Good Morning America, que l'actrice avait annoncé cette grossesse. L'accouchement était prévu pour le 16 avril, jour de l'anniversaire de son papa qui est décédé en octobre 2021, comme elle l'avait annoncé. Mais ils sont finalement arrivés plus tôt que prévus, impatients de faire le bonheur de leur maman.