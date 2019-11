Paris Hilton : Scintillante pour les fêtes avec ses amies top models

Après Halloween, la planète Mode se mobilise pour les fêtes de fin d'année ! Paris Hilton en porte déjà les paillettes. Jeudi soir, la superstar brillait de tout son éclat pour une soirée en compagnie d'amies top models.

Jeudi 7 novembre 2019, Boohoo a sorti une nouvelle collection baptisée All That Glitters. Les mannequins Elsa Hosk, Romee Strijd, Josephine Skriver, Jasmine Tookes et Yvonne Simone en sont les égéries. Paris Hilton les a retrouvées au Nightingale Plaza, une boîte de nuit huppée de West Hollywood, pour une soirée de lancement mémorable.

Habillée d'un chemisier, d'un top court, d'une mini-jupe et de chaussures pailletés, Paris Hilton a illuminé le photocall rose où ont paradé les invités stars de l'événement. Comme elle, le mannequin Sofia Richie, les soeurs Delilah et Amelia Hamlin (filles de Lisa Rinna et Harry Hamlin), l'influenceuse et meilleure amie de Kylie Jenner, Anastasia Karanikolaou, l'ex-petite amie de Brody Jenner, Josia Canseco, ainsi que la craquante Kat Del Toro ont honoré l'invitation de Boohoo.

Le DJ et producteur Diplo n'a rien raté de ce défilé de bombes ! Il s'est même glissé entre les ambassadrices de la collection des fêtes de Boohoo pour une photo souvenir, avant d'animer la soirée derrière les platines.