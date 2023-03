Pascal Praud "bizarre" : échange tendu avec l'un des intervenants, le ton monte

A chaque jour, ses débats dans L'heure des pros. Ce mercredi 29 mars 2023, Pascal Praud était aux commandes d'une nouvelle émission, sur CNEWS. Et en cours de programme, il a eu un échange un peu houleux avec Dominique Jamet.

Une fois de plus, le présentateur de 58 ans et son équipe sont revenus sur les manifestations contre les réformes des retraites qui secouent le pays. Au cours du numéro, Pascal Praud a diffusé l'intervention du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. "Que s'est-il passé à gauche pour que l'on confonde casseurs et policiers ? Que s'est-il passé à gauche pour que l'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers, ces gendarmes qui sont blessés ? Que s'est-il passé à gauche pour ne pas avoir un mot quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires ?", s'est-il notamment indigné à l'Assemblée nationale. Un discours "parfait" selon Eric Naulleau.

C'est tout ce que je dis !

De son côté, Dominique Jamet a été plus nuancé dans des propos. "Deux observations si vous le permettez. Faut-il que la gauche soit mauvaise, pour que Darmanin paraisse bon ? Et la deuxième observation qui est moins grave...", a-t-il lancé, avant d'être coupé par Pascal Praud. Le compagnon de Catherine l'a accusé d'attaquer "les gens gratuitement". "Non, pas gratuitement du tout. Darmanin n'est pas habituellement un très bon orateur. Là il était bon, c'est tout ce que je dis", a donc répondu le journaliste agacé.

Mais comme à son habitude, Pascal Praud n'a rien lâché. "C'est méchant gratuitement. Il a été très bon. Franchement...", a-t-il répliqué. Dominique Jamet lui a donc rappelé que c'est ce qu'il venait de dire. Et d'ajouter : "Vous êtes bizarre !" Une remarque que le présentateur a préféré prendre à la rigolade. "Habituellement, monsieur Darmanin n'est pas un bon orateur", a ensuite persisté et signé l'intervenant. Un discours de sourd.