Pascal Praud bouleversé par une invitée qu'il connaît bien : émotion en direct et "phrase terrible"

Pascal Praud était de retour aux commandes d'un numéro inédit de L'heure des pros, ce lundi 20 mars 2023, sur CNEWS. Et en cours d'émission, le présentateur de 58 ans a reçu une invitée qu'il connaissait et qui l'a beaucoup émue avec son nouveau projet.

Comme à son habitude, Pascal Praud était entouré de son équipe afin de revenir sur des faits d'actualité. Et un peu avant la fin de l'émission, il a reçu Olivia Leray, journaliste à L'Equipe qui a écrit le livre De l'eau dans ton vin, aux éditions Fayard (sorti le 15 mars dernier). Un ouvrage dans lequel la jeune femme revient sur son enfance, avec son papa alcoolique. Et il a beaucoup ému le compagnon de Catherine comme les téléspectateurs ont pu le découvrir.

"On va recevoir Olivia Leray, qui est une journaliste de grande qualité. Une jeune journaliste d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui avait commencé par RTL et que j'ai rencontrée. Elle a écrit De l'eau dans un vin et c'est un témoignage formidable, émouvant, parce qu'elle raconte sa vie d'enfant, avec un père qui est alcoolique. Elle raconte qu'elle est au bar du matin au soir quasiment avec son père. Et c'est un bouquin qui est absolument bouleversant", a confié Pascal Praud dans un premier temps avant de lancer la pause publicitaire. Puis, au retour, il a précisé que c'est un livre qui "tire des larmes" avant de lire un extrait. Il y raconte qu'elle était avec sa soeur et son papa et sa soeur, dans un bar, à seulement 10 heures 30 du matin. Une sortie qui a duré plusieurs heures. A l'époque, elle avait 7 ans.

Je trouve cette phrase terrible

Une fois l'extrait lu, on peut voir que Pascal Praud est ému au moment d'interroger Olivia Leray sur son projet : "Ça représente bien les week-ends que j'avais quand j'étais petite et que mon père avait notre garde." Puis, elle a assuré que son papa était "très content que son livre puisse servir aux autres".

"Je suis sensible à Olivia Leray et à son livre que je trouve très très émouvant. (...) 'Papa est alcoolique depuis bien avant ma naissance. Ce n'est pas un gros mot, pas une réponse à tout, pas une excuse non plus, pas un règlement de comptes. C'est un fait établi. (...) Papa n'a jamais enfilé son costume de père'. Je trouve que cette phrase est terrible", a-t-il lancé un peu plus tard, avant de poser de nouvelles questions à son invitée.