Pascal Praud dézingue le PSG, Messi et Neymar, une équipe 'minable'

Mais que se passe-t-il au Paris Saint-Germain cette année ? Après un été fantastique qui a vu arriver les plus grandes stars du foot, de Sergio Ramos à Lionel Messi, le club et ses supporters se sont mis à rêver et pensaient voir jouer l'une des meilleures équipes de l'histoire sur le terrain. Résultat, après plus de cinq mois de compétitions, le niveau de jeu est affligeant, le PSG vient d'être éliminé en Coupe de France et le match à venir contre le Real Madrid de Karim Benzema s'annonce déjà très mal embarqué... Un constat terrible que n'a pas manqué de souligner le journaliste Pascal Praud dans son émission Les auditeurs ont la parole sur RTL.

L'animateur de 57 ans va alors se lancer dans une diatribe assez virulente à l'encontre du club de la capitale et de certains de ses éléments les plus réputés. "Il n'y a pas de jeu, pas de flamme, pas de tir, pas de spectacle. C'est minable, minable. Messi ne met pas un pied devant l'autre, Neymar est blessé une fois sur deux", se lamente le mari de Catherine, avant de charger une nouvelle fois l'Argentin arrivé l'été dernier à Paris et qui ne semble pas heureux en France : "Si tu es dans le traumatisme d'avoir quitté Barcelone à 70 millions d'euros par an, je vais vous en montrer des traumatisés".

Ce que je vois sur le terrain est incompréhensible

Si les supporters du PSG sont dans l'ensemble très déçus de la production de leur équipe cette année, Pascal Praud les rejoint et il va même se mettre à poser les questions qui dérangent... "Est-ce que les joueurs n'en ont rien à faire du PSG ? Est-ce qu'ils viennent ici pour prendre de l'argent ?", se demande-t-il, avant de conclure de manière cinglante : "Ce que je vois sur le terrain est incompréhensible. Il n'y a pas d'aventure commune, pas d'intelligence sportive, pas de construction à long terme".

Une analyse sans concession de la part du père de la jeune Faustine, qui dit tout le mal qu'il pense de la gestion du PSG et de ses stars qui commencent à agacer toute la France.