Pascal Praud imberbe et sans lunettes : le présentateur méconnaissable il y a 20 ans !

Pascal Praud est chaque jour de la semaine aux commandes de son émission L'heure des pros, sur CNEWS. Accompagné de son équipe, le présentateur de 58 ans revient sur l'actualité et les débats sont parfois houleux. Si certains téléspectateurs l'ont découvert il y a peu, c'est un homme avec des lunettes et une barbe qu'ils peuvent admirer dans leur petit écran. Mais par le passé, le compagnon de Catherine avait un look bien différent.

Comme en témoignent d'anciennes photos datant du début des années 2000 (disponibles dans le diaporama), Pascal Praud a bien changé. A l'époque, Pascal Praud - qui était animateur sportif à la radio et à la télévision - n'avait pas opté pour la barbe. Et on peut dire que les poils sur le menton, c'est un peu comme le maquillage pour une femme parfois : ça change un homme ! On a en effet bien du mal à reconnaître Pascal Praud sur le cliché pris en 2003 par exemple. Il y pose assis sur un terrain de football, en tenue. Idem en 2006 lors de son passage au salon de l'automobile ou lors des obsèques du regretté Thierry Gilardi deux ans plus tard, c'est le visage lisse qu'il est apparu et avec les cheveux un brin plus longs. Une autre personne ! Et il suffit de regarder les photos pour le constater.

Une belle carrière

Il en a fait du chemin depuis ses débuts dans Téléfoot aux côtés de Thierry Roland, en 1988. Après avoir travaillé pour le groupe TF1 et sur RTL en tant que chroniqueur dans On refait le match (RTL) puis aux commandes de Tirs aux buts, il est devenu directeur général du Football Club de Nantes, chargé de la communication et du marketing, en janvier 2008. Il a quitté cette fonction deux ans plus tard et a retrouvé sa carrière de présentateur sportif. Il a rejoint i-Télé pour présenter L'oeil de praud, 20h Foot et 13h Foot en 2010. En parallèle, il a retrouvé les ondes de RTL, notamment pour reprendre les rênes de On refait le match (2012). Une station pour laquelle il travaille toujours aujourd'hui.

En 2015, c'est dans l'équipe d'Estelle Denis, dans Touche pas à mon sport ! (D8, ancien nom de C8), que les téléspectateurs peuvent le suivre. Et depuis 2016, il anime L'heure des pros. Une carrière bien remplie !