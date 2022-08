Patricia Kaas réapparaît : un énorme tatouage fait réagir, les internautes en ébullition

Pas de visage sur la seconde mais l'avant-bras et la main gauche de Patricia Kaas. Cette dernière fait un doigt d'honneur sur lequel elle arbore une bague représentant une énorme mygale. De quoi donner des sueurs froides aux internautes arachnophobes. Mais d'autres ont également eu une belle frayeur en constatant le gros tatouage que l'ex-compagne du chef Yannick Alléno avait sur son bras : une manchette représentant des fleurs et des formes graphiques qu'elle a fait faire il y a deux ans. Si certains ont adoré, d'autres n'ont pas hésité à faire part de leurs doutes : "Ah non, ce n'est pas possible !", "Le tatouage est permanent ?", "Au secours !" Des réactions auxquelles se joindrait sûrement celle d'Isabelle Adjani. Qu'importe, la majorité des commentaires demandent le retour en musique de Patricia Kaas ! "Quand est-ce qu'on va te revoir et t'entendre ?", "Tu nous manques trop !", "Même en photo d'album je prends!! Ça fait trop longtemps, hâte de te revoir sur scène !", peut-on lire parmi les commentaires laissés.

Et si cet imposant tatouage partagé par Patricia Kaas est bien le sien, il ne serait pas le premier. En 2017, cette dernière dévoilait une vidéo d'elle de dos, partie du corps sur laquelle un homme s'appliquait à dessiner. Si ce deuxième tatouage a fait réagir, ce n'est rien à côté de ce que les fans veulent vraiment obtenir de Patricia Kaas : un nouvel album. Dans les commentaires, nombreux ont été ceux à vouloir voir l'artiste chanter de nouveau. Malheureusement pour eux, un nouvel album ne semble pas à l'ordre du jour...