Patricia Kaas et Yannick Alléno, une rupture provoquée par la chanteuse ? "J'y suis pour beaucoup..."

Elle a mis les petits plats dans les grands, pendant plusieurs années... et son compagnon aussi ! Fut un temps, Patricia Kaas était en couple avec Yannick Alléno, chef étoilé à trois reprises par le Guide Michelin qui a notamment travaillé au célèbre hôtel Meurice de Paris. S'il a refait sa vie, qu'il a épousé en 2015 la sculptrice Laurence Bonnel et qu'il a eu deux enfants, le cuisinier a longtemps cru qu'il finirait ses jours auprès de l'interprète de Mon mec à moi. Dans les colonnes du magazine Gala, en 2016, elle avouait sa part de responsabilité en évoquant ses différentes ruptures amoureuses.

"Je pense à Cyril [Prieur, son ancien manager, NDLR.] avec qui j'ai été pendant pratiquement quatre ans et qui, depuis, est mon meilleur ami et l'un de mes deux managers, expliquait-elle. Avec Yannick Alléno, on a gardé une vraie tendresse. Ca ne se finit donc pas toujours mal, mais ça ne finit pas toujours en phase. Maintenant, je pense que j'y suis pour beaucoup. Pendant toutes ces années, j'avais un problème avec moi-même, alors quand tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer quelqu'un ?" De longues sessions chez le thérapeute l'auront aidée à avoir le recul nécessaire pour analyser et accepter son parcours sentimental. D'autant que celui-ci n'a pas toujours été simple.

Il faisait très bien l'amour !

Si elle garde un excellent souvenir de Yannick Alléno, et des quelques années qu'ils ont passées ensemble, Patricia Kaas n'hésite pas à casser du sucre sur le dos de ceux qui sont passés après lui. "Il y a eu de moins belles histoires, comme cette aventure avec cet artiste, que je trouvais très beau, dont j'étais très amoureuse et qui m'a fait toutes les saloperies possibles, allant jusqu'à réclamer une pension après notre séparation, ajoutait-elle dans les pages du magazine Rétro Les hommes que j'ai rencontrés ensuite ont pas mal payé pour lui. Il y a aussi eu ce milliardaire qui me promettait des merveilles, venait me chercher en jet privé mais qui était quand même très marié. Qu'est-ce que j'ai été bête... mais il faisait très bien l'amour ! Ce n'est pas la rupture qui m'a fait le plus mal. La douleur, c'est de réaliser qui est réellement l'autre..."