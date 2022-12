Patrick Bruel, Bilal Hassani, Nolwenn Leroy... Pluie de stars pour rendre hommage à un immense chanteur

"Michel Polnareff, la soirée événement" : voilà ce qui vous attend le 6 décembre prochain à 21h10 sur France 2. Une émission tournée fin novembre, à laquelle des stars de la chanson française ont voulu participer pour rendre hommage à leur célèbre acolyte en interprétant les plus grands classiques de son répertoire, et en témoignant aussi de l'histoire d'amour qui les lie avec les chansons de l'artiste, véritables marqueurs de vie de plusieurs générations. On pense notamment à Lettre à France, Holidays, On ira tous au paradis, Love me, please love me, et bien d'autres encore.

Ainsi, Marc Lavoine, surprenant avec un foulard coloré noué autour du cou, Nolwenn Leroy et son look hybride (chemise blanche classique assortie à une jupe au design original) ainsi que Bilal Hassani, rayonnant dans une robe à pics, ont notamment répondu à l'appel. C'était également le cas de Patrick Bruel, qui a été aperçu en train de réviser ses paroles en loge, d'Amir, que l"Europe avait découvert à l'Eurovision 2016 après qu'il ait remporté The Voice, de Raphaël, célèbre interprète de Caravane, ou encore de Camille Lellouche, elle qui vient récemment d'accoucher de son premier enfant.

Une soirée d'exception

A noter aussi les présences de Vincent Delerm, Catherine Ringer, Chimène Badi, Pomme, Sofiane Pamart, Mentissa, Santa, Aurélie Saada, Anne Sila et Scylla. Tous étaient entourés d'un orchestre live composé de 13 musiciens. Mais cette soirée n'aurait pas eu la même saveur sans la présence sur place de Michel Polnareff en personne, lui qui a notamment utilisé un hologramme pour pouvoir, depuis son piano, s'exercer en duo avec lui-même, son lui d'antan, à travers ses titres phares comme Le bal des Laze (1968) et Goodbye Marylou (1989).

Pour rappel, grâce à ses nombreux succès, dont plusieurs ont été cités, Michel Polnareff possède une place essentielle au sein de la mémoire collective. Cette soirée était donc aussi l'occasion de revoir les images d'archives qui ont marqué la carrière de cet artiste incontournable, en avance sur son temps. Mais il n'y a pas de quoi rester nostalgique trop longtemps puisque la carrière de Michel Polnareff est loin d'être terminée, bien au contraire.

Car s'il fait son grand retour grâce à ce prime, après plusieurs années d'absence, c'est notamment à l'occasion de la sortie de son nouvel album Polnareff chante Polnareff. Précisons également qu'il va pzrtir en tournée et qu'il sera en concert à l'Accor Arena de Paris en juillet 2023.