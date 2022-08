Patrick Bruel et son domaine provençal : un lieu familial très particulier pour ses fils Léon et Oscar

Il s'est offert un véritable coin de Paradis sur Terre et compte bien le faire perdurer. En 2006, Patrick Bruel a découvert le plateau de Margoye, face aux monts du Vaucluse et surplombant L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Luberon, et il a tout de suite eu un coup de coeur. Et un coup de bol ! Une ancienne commanderie hospitalière du XIIe siècle, reconstruite au XVII, nichée au milieu de centaines d'oliviers était à vendre et le chanteur a fait l'acquisition de ce domaine incroyable de plus de trente hectares. S'il profite de la vie comme il se doit, dès qu'il se rend sur les lieux, l'artiste a également tout planifié pour rentabiliser cet achat.

Dans le Domaine de Leos, Patrick Bruel fabrique effectivement de l'huile d'olive et du miel, à l'aide des ruches qui y sont installées. Il a aussi plusieurs projets lucratifs en tête puisqu'il a récemment planté 4 hectares de vignes et qu'il produit une gamme cosmétique à base de feuilles d'olivier, connues pour leurs propriétés bénéfiques sur la santé. Ce lieu, qui invite au rêve, a une sacré histoire. Construit il y a 500 ans, il abrite 2600 arbres selon les derniers comptes, dont certains plantés sous le règne de François 1er.