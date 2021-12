Patrick Bruel : Rares photos de son demi-frère David, qui vit aussi de la musique

Il n'est pas rare dans une même famille de voir plusieurs personnes suivre un même chemin professionnel. Mais lorsqu'il ne s'agit pas d'enfants de stars qui suivent les pas de leurs parents, cela peut parfois concerner deux frères. En l'occurrence ici, Patrick Bruel et son demi-frère David Moreau. En effet, le chanteur que l'on retrouve ce 10 décembre 2021 sur France 3 dans Chantons Aznavour n'est pas le seul de son entourage à s'être lancé dans l'industrie musicale.

Bien qu'il soit moins exposé que son frère aîné, David-François Moreau (de son nom complet) est également un musicien et compositeur hors pair. Tout aussi sensibilisé au monde de la musique durant son jeune âge, ce dernier a cependant mis un terme à ces leçons de piano lorsque son ancien professeur l'a giflé. Dès lors, le jeune homme a fait preuve de talent en apprenant, seul et de manière autodidacte, le piano. Une prouesse qui l'a fortement aidée durant sa carrière puisqu'il a ainsi pu, non seulement assister son frère durant plusieurs représentations, mais également devenir un compositeur de talent.

Une carrière exemplaire

Maîtrisant avec brio le piano, l'accordéon ainsi que plusieurs instruments à vent et à percussions, David-François Moreau est rapidement devenu un compositeur très prisé. Dès 1997, ce dernier a composé non seulement pour la télévision - pour le téléfilm Le bonheur est un mensonge, réalisé par Patrick Dewolf en 1997 - , mais également pour le théâtre, le cinéma ou encore pour les spots publicitaires.

Côté vie privée, David Moreau demeure très discret à ce sujet dans la presse. Outre sa brève relation avec l'actrice française Emmanuelle Béart - durant laquelle est né son fils, Yohan, en 1996 -, le demi-frère de Patrick Bruel veille désormais à rester loin des médias.