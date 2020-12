Emmanuelle Béart : Ces liens familiaux oubliés... avec Patrick Bruel !

La famille, c'est sacré. Même quand les liens appartiennent au passé. Emmanuelle Béart, par exemple, entretient une jolie relation avec son ancien beau-frère, le chanteur Patrick Bruel. C'est ce qu'elle assure en tout cas dans le documentaire Itinéraire d'un surdoué, diffusé sur W9 le jeudi 10 décembre 2020. "Je me suis attachée à lui, je me sens attachée à lui, explique-t-elle avec beaucoup de pudeur. Je me sens attachée parce qu'on a des liens familiaux. Je pense qu'il a la même chose. Il y a de la tendresse. Il y a une grande, grande tendresse l'un pour l'autre, je crois."

Vous l'ignoriez ? Emmanuelle Béart a été en couple avec le frère de Patrick Bruel, le compositeur de musique David Moreau. Il est d'ailleurs le père de l'un de ses trois enfants : son deuxième fils de 14 ans, Yohann - elle est également maman de Nelly, née en 1992 de sa relation avec le comédien Daniel Auteuil et a adopté Surafel en 2009 avec son mari Michael Cohen. Voilà pourquoi les deux artistes ont passé tant de temps ensemble. En 2020, à l'époque de son mythique album Entre deux, le chanteur avait d'ailleurs fait appel à cette soeur qu'il conserve dans son âme. Emmanuelle Béart a posé sa voix sur la huitième piste de cette opus, Où sont tous mes amants ?, avec Sandrine Kiberlain.

Impossible d'oublier qu'il est l'oncle de ses enfants. Pour Emmanuelle Béart, le patrimoine familial est une priorité. Elle a passé ces derniers mois, avec sa soeur Eve, à faire revivre la discographie de son père Guy Béart. Et c'est avec grande peine qu'elle a dû se séparer d'un bien très précieux : la propriété de son papa, une grande maison moderne de 1500m2, inspirée du design des années 1930 - contre la rondelette somme de 20 millions d'euros. Elle peut heureusement compter sur les membres de son clan pour abriter son grand coeur. Les actuels comme les anciens...