Patrick Fiori marié : sa femme Ariane est une ancienne Miss

Ce samedi 26 septembre 2020, le deuxième épisode des battles dans The Voice Kids est attendu sur TF1. Les coachs, Soprano, Jenifer,Kendji Girac et Patrick Fiori auront de nouveau affaire à des choix cornéliens face à leurs très jeunes talents. Mais le bonheur est toujours là pour ces artistes, et notamment pour Patrick Fiori, coach historique du programme. Le chanteur ne se lasse d'ailleurs pas de passer du temps avec les enfants, lui qui est papa de deux petits garçons, l'aîné, Sevan, né en 2009, et le cadet, dont le nom est toujours tenu secret, né en 2014.

Patrick Fiori doit ce bonheur familial à sa femme, Ariane Quatrefages avec qui il file le parfait amour depuis plus de vingt ans maintenant. Si elle se fait beaucoup plus discrète que son époux, cela n'a pas toujours été le cas. En 1999, Ariane était même au centre de toutes les attentions en étant sacrée Miss Rhône-Alpes, puis en participant au concours Miss France. Elle obtiendra finalement la place de troisième dauphine, au profit de Sonia Rolland qui décrochera la couronne. Mais Ariane n'aura pas tout perdu puisqu'elle aura tapé dans l'oeil de Patrick Fiori, membre du jury cette année-là. "J'étais invité en tant que juré dans les Miss France. Dans ces beautés-là, j'ai la chance d'en avoir une auprès de moi", avait-il confié sur le plateau de l'émission Amanda, sur France 2.

Elle est venue me cueillir

La chance fait qu'ils se retrouvent un peu plus tard grâce à la comédie musicale Notre Dame de Paris, qui a propulsé Patrick Fiori, dans le rôle de Phoebus, au rang de superstar. En 2019 dans les colonnes du magazine Nous deux, il revenait sur leur idylle naissante : "Quand une femme vous choisit, elle sait déjà où elle veut vous emmener. Elle est venue me cueillir quand je commençais à vouloir me poser. Après la folie Notre-Dame, je devenais une proie plus facile. Nous nous sommes trouvés au moment où nous avions envie de construire quelque chose."

Le couple se marie en 2008 en Corse, à Coti-Chiavari et accueille les deux garçons dans la foulée. Après avoir renoncé aux concours de beauté et à ses activités de comédienne, Ariane Quatrefages est restée dans le domaine artistique en travaillant même pour son mari. La jolie brune aujourd'hui âgée de 43 ans a en effet signé plusieurs de ses chansons sur son album Choisir en 2014, mais aussi pour Promesse en 2017. "Elle écrit des textes, elle se débrouille vraiment bien. Je suis un peu moins sympathique avec les gens que j'aime, pour ne pas qu'on se dise 'c'est la femme de'. Mais quelquefois, le talent est juste à côté et il faut savoir l'accepter", avait admis Patrick Fiori sur France 2 en 2016.