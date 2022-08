Patrick Fiori : Ses enfants bientôt candidats dans The Voice Kids ? Sa réponse cash

Patrick Fiori fait partie du jury de la nouvelle saison de The Voice Kids avec Julien Doré, Kendji Girac et Louane. Cette édition a démarré le samedi 20 août dernier sur TF1 avec Nikos Aliagas aux commandes. Ce samedi 27 août, Patrick Fiori était à l'honneur pour le portrait de la semaine de 50 Minutes Inside. Face à Nikos Aliagas, le chanteur de 52 ans a évoqué son parcours, sa carrière et son rôle de coach dans The Voice Kids. Il en a profité pour faire de rares confidences sur ses deux fils dont Sevan, né en 2009 de sa relation avec Ariane Quatrefages avec laquelle il est marié depuis 2008.

"C'est le papa que je vois là, ce n'est pas que l'artiste", a lancé Nikos Aliagas face à un Patrick Fiori émerveillé de revoir la prestation d'un jeune candidat de The Voice Kids sur la tablette de l'animateur. "Ils veulent chanter, ils veulent jouer, ils veulent plein de trucs...", lui a alors répondu le chanteur. Très discret sur sa vie personnelle, Patrick Fiori tient à protéger sa famille et ses enfants de l'exposition médiatique. En revanche, il n'est pas contre l'idée de faire d'eux de futurs potentiels candidats de The Voice mais à une condition : "Ne me prenez pas en tant que coach. Prenez quelqu'un d'autre", a-t-il réclamé.

Si un jour c'est les nôtres, ce sera avec grand plaisir

Avant le lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids, Patrick Fiori et son complice Julien Doré avaient donné une interview exclusive à Purepeople.com. Les deux artistes et pères de famille s'étaient exprimés sur la possibilité que leurs enfants respectifs deviennent chanteurs. Le second, qui est devenu papa d'un petit garçon en mars 2021 (dont on ignore le prénom) avait donné son approbation en soulignant son devoir de parent : "On se doit en tant que parents d'encourager. On a besoin d'entendre les enfants s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent faire." Déjà interrogé sur le sujet, le premier a également validé cette idée : "On est dans la transmission avec les Kids et si un jour c'est les nôtres, ce sera avec grand plaisir quoi", a-t-il conclu.