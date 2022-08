Julien Doré et Patrick Fiori : Et si leurs fils devenaient chanteurs... leurs confidences (EXCLU)

Ce samedi 20 août 2022, TF1 lance la nouvelle et huitième saison de The Voice Kids. Purepeople.com a assisté à la conférence de presse de l'émission qui a eu lieu il y a quelques mois en présence des quatre coachs, Julien Doré, Louane, Patrick Fiori et Kendji Girac. Ces derniers ont accepté de répondre à nos questions à travers notre interview 10 secondes pour.

En duo, Julien Doré et Patrick Fiori ont alors pu présenter cette nouvelle saison de The Voice Kids qui s'annonce très prometteuse. "Beaucoup, beaucoup de surprises. Vous allez plonger dans quelques chose d'incroyable où vous allez oublier le rapport aux secondes et aux minutes", a lâché Julien Doré. Et pour son camarade de surenchérir : "Emotions, passions, déferlantes de comètes, d'étoiles, voilà une génération incroyable. Ca chante en France, ça chante vraiment !"

Et comme toujours, surtout pour Patrick Fiori pour qui il s'agissait de sa septième saison, ce fut un véritable régal de collaborer avec des enfants. "Ce n'est pas du travail. C'est une passion commune, c'est quelque chose qu'ils nous présentent, c'est une naissance et on a la chance d'assister à ça", s'est-il réjouit. Avec les enfants des autres oui, mais avec les leurs ? Julien Doré et Patrick Fiori qui sont tous les deux pères ont révélé ce qu'ils pensaient à l'idée que leurs enfants puissent vouloir participer un jour à un télé-crochet tel que The Voice.

A condition que...

"Moi c'est oui tout de suite", nous a lancé Julien Doré, devenu papa d'un petit garçon en mars 2021 (et dont on ignore le prénom). Et de souligner : "A condition que le pourquoi soit exprimé avec le plus de coeur possible. On se doit en tant que parents d'encourager. On a besoin d'entendre les enfants s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent faire." Patrick Fiori n'a pu qu'être d'accord avec son ami chanteur, estimant même que cette décision appartenait à ses enfants (Sevan né en 2009 et un autre garçon né en 2014, dont on ignore le prénom). "On est dans la transmission avec les Kids et si un jour c'est les nôtres, ce sera avec grand plaisir quoi", a-t-il poursuivi. Seule chose qui pourrait le chagriner : qu'ils soient traités comme des "fils de". Mais si cela est évité, alors "tout ira bien" et, "sur le canapé, on pleurera".

Découvrez l'intégralité de cette interview dans notre diaporama.