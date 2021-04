Patrick Juvet est mort : Sheila en deuil, Jean-Michel Jarre fait part de sa grande tristesse

"Je l'avais eu il y a quelques temps et il avait l'air plutôt en pleine forme. Je ne connais pas les causes de son décès qui arrive plutôt brutalement et je garde le souvenir de quelqu'un d'extrêmement attachant qui a marqué définitivement un tournant dans la variété française. (...) J'ai rencontré Patrick à un moment où il souhaitait changer de carrière. (...) Sa productrice m'avait contacté pour réfléchir à un album de chansons. On est partis aux Etats-Unis on a fait ses deux albums en pleine époque disco qui a fait qu'il a totalement changé de style."

Suite à leur rencontre en 1975, les deux artistes avaient collaboré sur de nombreux titres à succès comme Magic, Faut pas rêver et bien sûr, l'inimitable Où sont les femmes ?

Pour rappel, Patrick Juvet a été retrouvé mort dans un appartement à Barcelone. Selon nos informations, il serait décédé des suites d'une longue maladie. "Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien", a indiqué son agent Yann Ydoux à l'AFP.