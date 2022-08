Patrick Juvet : Son histoire avec Florence Aboulker, 16 ans de moins que lui...

Le chanteur Patrick Juvet est mort le 1er avril 2021 à Barcelone, en Espagne, à 70 ans. Il a depuis été incinéré en Suisse, son pays natal. Un documentaire lui est consacré et revient sur sa vie ainsi que sa carrière. Au cours de son existence, l'interprète du tube Où sont les femmes ? avait vécu plusieurs histoires d'amour. Dont une, peu connue du grand public, avec Florence Aboulker.

En effet, Patrick Juvet était bisexuel et avait ainsi partagé sa vie pendant une brève période avec Florence Aboulker, productrice qui l'avait découvert en 1971 et lui avait permis de décrocher un contrat avec Eddie Barclay. "Au début, elle ne l'attire pas, mais son charme finit par agir malgré les seize ans qui les séparent. Ils s'installent donc ensemble", lit-on dans les pages du magazine Télé Star (édition du 15 août 2022). "Elle a été la femme de sa vie", assure même son confrère, le chanteur Alain Chamfort. Une histoire de coeur confirmée par le propre fils de Florence, le compositeur Fabrice Aboulker, qui travaillait avec Patrick Juvet. "Patrick était homo mais il a eu une grande histoire d'amour avec ma mère dans les années 70", avait-il confié au journal Le Parisien l'an dernier, à l'annonce du décès de l'artiste.

Patrick Juvet, dont les dernières années de sa vie ont été marquées par la solitude et un problème avec l'alcool, avait lui-même évoqué le couple qu'il avait alors formé avec Florence Aboulker. Interrogé par Gala, en 2016, il disait : "Au début, elle ne m'attirait pas, mais elle avait une telle élégance, un tel charme, une telle intelligence..." Ce ne sera pas la seule femme à fait chavirer le coeur du chanteur puisque l'interprète d'I Love America avait aussi eu une brève histoire avec l'actrice Mélanie Griffith. Côté hommes, Patrick Juvet avait également vécu une romance avec le comédien et humoriste Pierre Palmade. En revanche, alors qu'il était tombé fou amoureux du célèbre compositeur Jean-Michel Jarre, cet amour là était resté sans retour et cela l'avait meurtri...