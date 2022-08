"A certains moments, il s'enfonçait" : Mort de Patrick Juvet, tombé dans l'alcool, sa soeur anéantie

Le chanteur Patrick Juvet est mort le 1er avril 2021, à Barcelone. Il était âgé de 70 ans. Un an et demi après son décès, un documentaire lui est consacré et sa soeur adorée, Nancy, se confie. Cash, elle n'a éludé aucun sujet, y compris celui de l'alcool, addiction de longue date de l'interprète d'I Love America.

C'est auprès de Gala que Nancy a fait ses confidences. Evoquant la carrière et le succès de Patrick Juvet, elle a reconnu que cette vie festive, au milieu des paillettes et des sollicitations diverses, a pu faire tomber son frère dans l'alcool. "Les galas incessants, les fêtes, Patrick adorait sortir la nuit. Bien sûr, tout le monde ne tombe pas dans les excès, malheureusement, lui, si. Je ne sais pas pourquoi. C'était quelqu'un de tellement sensible [il était par exemple tombé amoureux de Jean-Michel Jarre mais cette attirance n'était pas réciproque, ndlr], à fleur de peau, trop peut-être...", dit-elle.

Patrick Juvet, qui avait choisi d'aller vivre dans l'anonymat en Espagne les dernières années de sa vie, a longtemps lutté contre l'alcoolisme. Pour sa soeur Nancy, ce penchant pour la boisson lui a empoisonné la vie. "L'alcool ne fait de bien à personne. A certains moments, il s'enfonçait, parfois il se relevait et vivait très bien sans... C'était comme ça", ajoute-t-elle. La solitude ainsi que la mort de leur mère, Janine, ont aussi beaucoup miné le moral du chanteur, favorisant alors un retour régulier vers la bouteille... Comme le souligne Gala, lors de leur dernière visite à Patrick Juvet dans son appartement de Barcelone, son piano était fermé, comme le signe que même la musique ne pouvait plus lui procurer assez de bonheur dans l'existence.

Depuis sa mort - un appel en héritiers a été lancé l'an dernier -, le reste de sa famille vit désormais avec les souvenirs et les chansons qui passent à la radio, comme le cultissime Où sont les femmes. Sa soeur Nancy a précisé qu'il avait été incinéré et que ses cendres sont en Suisse, pays où il est né.

