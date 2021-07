Héritage de Patrick Juvet : un "appel en héritiers" lancé !

Mais qui va hériter des biens et de l'argent du défunt chanteur Patrick Juvet ? L'artiste, mort à 70 ans des suites d'un arrêt cardiaque, avait certes évoqué l'envie de rédiger un testament car il avait une idée précise de ses dernières volontés, mais il avait admis n'avoir jamais eu le courage de se rendre chez le notaire pour coucher cela sur le papier.

Dans les pages du journal Le Monde, dans son édition du 8 juillet 2021, on peut lire un appel en héritiers lancé pour régler définitivement la succession du chanteur : "Ses héritiers ayant réclamé l'inventaire de la succession le 18 juin 2021, Maitre Pascal Hofer, notaire, somme les créanciers et les débiteurs du défunt de produire leurs créances/dettes jusqu'au 30 septembre à l'adresse : Maitre Pascal Hofer, Avenue du Collège 6, 2017 Boudry, Suisse." Une manière de tout mettre sur la table afin de pouvoir diviser les biens du défunt chanteur, lequel n'avait ni enfant ni conjoint ; celui-ci souffrait de solitude et avait replongé dans l'alcool.

Avec cet appel, qui est d'abord purement financier, il y a peu de chance qu'un héritier insoupçonné se manifeste. Si tel était le cas, le notaire devrait alors étudier à quel ordre de priorité il se situe légalement par rapport aux autres proches en vie de Patrick Juvet. On avait appris que Yann Ydoux, l'agent de l'interprète des tubes Où sont les femmes ? et I love America, devait normalement être désigné exécuteur testamentaire. La soeur et la nièce de l'artiste, qui ont géré sa crémation en Espagne puis ses obsèques en Suisse - son pays natal - sont quasiment assurées d'être celles qui toucheront l'héritage de Patrick Juvet.

Les fans de Patrick Juvet, véritable ambassadeur du disco, pourront entendre une ultime fois une de ses créations car son agent a affirmé qu'un titre inédit devrait être dévoilé dans l'année.