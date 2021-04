Obsèques de Patrick Juvet : son agent donne des détails, l'autopsie a parlé

Patrick Juvet est mort le 1er avril 2021, à 70 ans. Son corps sans vie a été retrouvé par des proches dans son appartement de Barcelone alors qu'il ne donnait plus de nouvelles depuis quelques jours. Son agent, très attristé par son décès, a levé le voile sur comment vont se dérouler ses obsèques et a annoncé une nouvelle qui va réjouir les fans du chanteur.

Comme le rapporte l'AFP ce mercredi 7 avril 2021, Yann Ydoux a pris la parole pour relater que les fans de Patrick Juvet auront prochainement l'occasion d'écouter une dernière fois sa voix puisqu'il avait enregistré une chanson inédite qui doit sortir cette année. Le regretté artiste, devenu célèbre dans les années 1970 grâce à ses énormes tubes populaires Où sont les femmes ? et I love America, avait enregistré ces dernières semaines une chanson de sa composition. Le titre sortira comme prévu, a indiqué Yann Ydoux, désigné exécuteur testamentaire par l'artiste. Interrogé par le magazine France Dimanche en 2010, le chanteur avait évoqué son testament et son héritage. "J'ai déjà prévu que la fille de ma soeur sera en charge de la succession et des droits d'auteur...", disait-il alors. Entre temps, sans doute avait-il pris des dispositions concernant sa fortune.

L'AFP relate au passage qu'une crémation doit se tenir dans l'intimité familiale en Espagne - avec sa soeur et sa nièce - et que ses cendres seront rapatriées en Suisse dans les prochains jours. Une cérémonie devrait avoir lieu là-bas mais aucune date n'a été arrêtée pour le moment. Patrick Juvet était né 21 août 1950, à Montreux, mais avait vécu entre la France, l'Angleterre, les Etats-Unis - aidé financièrement à l'époque par son amie Nicoletta - et l'Espagne.

Quant à sa mort, qui était pour l'heure mystérieuse puisqu'il ne semblait pas avoir de problème de santé particulier, elle commence à s'éclaircir. Selon les premiers éléments de l'autopsie, le chanteur a été emporté par un arrêt cardiaque.