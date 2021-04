Mort de Patrick Juvet : "Il allait tellement mal", une fin de vie difficile

C'est Yann Ydoux, le manager de Patrick Juvet, inquiet de ne pas avoir de nouvelles du chanteur depuis deux jours, qui a demandé à des proches sur place d'elle voir ce qu'il se tramait avant d'apprendre la terrible nouvelle : l'artiste de 70 ans était mort seul dans son appartement de Barcelone. Une autopsie doit avoir lieu. Dans Le Parisien, ceux qui l'ont bien connu prennent la parole pour raconter ses dernières années de vie.

C'est le cas notamment de la chanteuse Nicoletta, laquelle a notamment évoqué la fin des années 1970, période faste de Patrick Juvet devenu une énorme star avec le tube Où sont les femmes ?. A ce moment-là, il veut s'envoler pour New York. "C'est moi qui lui ai avancé l'argent et il s'est installé chez une amie. Le destin a voulu que dans l'appartement du dessus vivent les producteurs français de Village People. Ensemble, ils ont fait I Love America, un tube international, et quand il est rentré un an plus tard, il m'a offert un bracelet Love Cartier pour me remercier", s'est-elle souvenue.

Malgré une longue carrière, marquée par de belles collaborations et des musiques loin des succès disco, Patrick Juvet a vécu une fin de vie difficile, dans la solitude. "Il allait tellement mal. Il a commencé à lâcher prise quand sa mère avec qui il était fusionnel est décédée, il y a trois ou quatre ans. On s'appelait souvent. J'essayais de le motiver pour qu'il travaille son piano - car c'était un excellent pianiste - et fasse une tournée des théâtres, mais il ne m'écoutait plus. Il n'avait plus le courage. La solitude, c'est dur quand tu as connu la grande lumière", a ainsi expliqué Nicoletta.

Même son de cloche de la part de son manager, à ses côtés depuis vingt-deux ans : "Patrick était quelqu'un de très sensible, il avait des hauts et des bas et souffrait d'une addiction à l'alcool. Le décès de son frère, il y a deux ans, l'avait beaucoup affecté." Nul doute que ses fans pensent très fort à lui en ces instants difficiles.