Mort de Patrick Juvet : malgré "un souvenir épouvantable", il avait trouvé refuge à Barcelone

Patrick Juvet est mort. Son décès a été confirmé par son agent Yann Ydoux, jeudi 1er avril. Le chanteur âgé de 70 ans vivait à Espagne, pays dont il était devenu résident depuis une vingtaine d'années. Il y coulait une retraite paisible en dépit de la solitude.

Le corps de l'artiste a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. Les causes du décès ne sont pas encore établies. "Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien", a indiqué son agent. Patrick Juvet, né en Suisse et ayant vécu à Londres ainsi qu'aux Etats-Unis, avait choisi de poser ses valises en Espagne pour profiter de la douceur de vivre du pays. L'interprète des tubes Où sont les femmes ? et I love America y avait pourtant gardé un très mauvais souvenir avant de changer d'avis...

Interrogé par le magazine France Dimanche, en 2010, Patrick Juvet donnait de ses nouvelles à l'occasion de la tournée-croisière Age tendre et têtes de bois qui passait vers chez lui, à Barcelone. Il y parlait alors de sa nouvelle vie espagnole. "C'est curieux, parce qu'il y a une trentaine d'années, j'avais juré que je ne reviendrais plus jamais dans ce pays ! Lors d'une tournée éprouvante aux États-Unis et dans toute l'Europe, ma maison de disques m'avait imposé une énième interview pour une télévision espagnole. Il faisait une chaleur étouffante et, avec la fatigue accumulée, j'ai fait une crise de tétanie. Stupidement, j'ai donc gardé un souvenir épouvantable de ce pays", disait-il.

Mais, en 1998, Patrick Juvet revient pour quelques jours soutenir "un copain souffrant" et change totalement d'avis ! "J'y ai alors découvert une autre vie, bien plus agréable qu'en France (...) et à une période de mon existence où j'avais besoin de repos, j'ai décidé de louer une 'petite' baraque de 150 m² avec un terrain de 16000 m² sur la Costa Brava. C'était si vaste que je n'ai jamais fait le tour entier de la propriété ! (...) J'ai donc loué un petit deux pièces dans Barcelone, à une heure de route de ma maison de campagne", ajoutait-il. Après la location, était venu le temps de l'achat pour l'artiste. "Maintenant que j'arrive à un certain âge, je viens enfin de me décider à acheter un appartement que je suis en train de retaper, dans un beau quartier de Barcelone. Il me reste encore quelques petits travaux à faire, mais j'en suis déjà très content. Je vis seul au dernier étage d'un immeuble avec une grande terrasse", disait-il.

En 2016, il évoquait d'ailleurs le poids de la solitude auprès de Gala, admettant qu'en dépit de sa paisible retraite au soleil, il se retrouvait seul n'ayant à ses côtés "ni femme, ni chien, ni chat"... "J'ai quand même fait quelques belles rencontres, mais qui n'ont jamais vraiment duré", ajoutait-il dans France Dimanche, se disant adepte des sites de rencontres. Bisexuel assumé, Patrick Juvet était notamment connu pour sa romance avec Mélanie Griffith.

A l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés et aucun doute que les radios mettront à l'honneur ses tubes cultes.