Mort de Patrick Juvet : sa folle histoire d'amour avec une star américaine qui a failli finir par un drame

L'annonce de la mort de Patrick Juvet suscite une vive émotion. De son vivant, le chanteur a fait danser des millions de fans. En privé, il a vécu une histoire d'amour improbable avec une célèbre actrice américaine...

Cette femme s'appelle Melanie Griffith ! Patrick Juvet a révélé leur relation pour la première fois en 2014, dans une interview accordée à France Dimanche. Interrogé sur l'origine de sa passion pour le cinéma, il répondait : "Je ne sais pas trop... Peut-être du temps où j'étais en couple avec Melanie Griffith".

"Elle avait 19 ans et un petit côté garçon manqué. Elle tenait à tout prix à se marier. Sauf que le mariage ne m'intéresse pas, poursuivait-il. Quand je le lui ai dit, elle est allée se jeter sous une voiture...". Patrick Juvet avait fait la connaissance de Melanie Griffith alors qu'il souhaitait rencontrer sa mère, l'actrice Tippi Hedren. Cette dernière avait contacté le chanteur au sujet de Melanie. "Sa mère Tippi Hedren qui avait fait Les Oiseaux d'Hitchcock m'a appelé et m'a dit : 'Ma fille, t'as pas voulu sortir avec elle, elle s'est jetée sous une voiture. Et là j'ai dit : 'Non, je ne marierai pas'", confiait Patrick dans l'émission Salut les terriens, en 2019.

Sa romance avec Melanie Griffith a duré deux ans. Grâce à elle, Patrick a également rencontré de célèbres réalisateurs comme Oliver Stone et Francis Ford Coppola. Aucun d'eux n'avait pensé à lui pour jouer un rôle dans un film. "Le grand regret de ma vie", déplorait le chanteur ouvertement bisexuel.