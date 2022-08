"Il me faisait la leçon..." : Patrick Juvet, sa dernière histoire d'amour avec Pierre Palmade

Il a rejoint les étoiles avec une âme en miettes. Le 1er avril 2021, Patrick Juvet a été annoncé mort par son agent, Yann Ydoux, après avoir été retrouvé sans vie dans un appartement situé à Barcelone, en Espagne. Selon les premiers résultats de l'autopsie, le chanteur, âgé de 70 ans, aurait succombé à un arrêt cardiaque. Et comme les téléspectateurs pourront s'en souvenir en se branchant sur Paris Première, pour visualiser le documentaire Une vie de bleus au coeur, le palpitant de l'artiste avait souffert. Et battu, si fort.

On sait que Patrick Juvet avait formé un duo artistique incroyable avec Jean-Michel Jarre. Ensemble, ils avaient travaillé sur les tubes Paris by Night ou encore Où sont les femmes ? en 1977. Mais l'un espérait que cette collaboration irait un peu plus loin, et il s'est exilé aux Etats-Unis, un temps, en comprenant que ces sentiments seraient toujours à sens unique. "Patrick était tombé amoureux de Jean-Michel qui ne voulait pas entendre parler de ça", confirme Nicoletta dans le documentaire, comme le rapporte le magazine Télé Star. C'est finalement avec un autre artiste, habitué aux traits d'humour, qu'il a vécu son ultime romance.

Au début des années 1990, Patrick Juvet a effectivement été en couple avec Pierre Palmade. Leurs 18 ans d'écart ne fut pas un frein à leur amour... c'est un autre élément qui posait problème entre eux. "Quand je l'ai rencontré, il ne buvait plus d'alcool. C'est moi qui suis tombé dans ces excès, raconte le comédien. Et il me faisait la leçon. Il avait peur pour moi." Malgré leur rupture, les deux ex sont restés en contact. En apprenant que Patrick Juvet était décédé, en avril 2021, Pierre Palmade a subitement perdu l'envie de rire de tout. "Symbole de l'androgynie et un des premiers artistes français à revendiquer sa bisexualité, il n'avait pas prévu de vieillir me disait-il souvent. Nous avons énormément ri car son humour était dévastateur et sa légèreté sidérante, même sur les sujets les plus graves, écrivait-il alors en guise d'hommage. Le petit prince du disco devenu vieux lion de la variété française est parti sans laisser un mot. J'essaierai de trouver ce mot dans ses chansons. Je t'aime Patrick..."

