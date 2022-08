Patrick Juvet en couple avec une célèbre actrice... elle a tenté de se suicider à cause de lui !

Le 1er avril 2021, le corps de Patrick Juvet a été retrouvé, sans vie, dans son appartement situé à Barcelone, en Espagne. Sa disparition a provoqué de nombreuses larmes chez ses fans, ses proches et sa famille. Mais de son vivant, l'artiste, interprète des titres I love America ou encore Où sont les femmes ?, avait également été source de nombreuses émotions, très vives. En amour, par exemple, il avait notamment dû affronter la tentative de suicide d'une ancienne compagne, quand celle-ci a compris que leur histoire touchait à sa fin.

Le succès était tel que même aux Etats-Unis, le nom de Patrick Juvet était connu. Il avait d'ailleurs fini par déménager, outre-Atlantique, fuyant la relation à sens unique qu'il entretenait avec Jean-Michel Jarre. Dans les années 1970, alors qu'elle était mariée à l'acteur Don Johnson, Melanie Griffith avait craqué pour les beaux yeux de Patrick Juvet. Leur idylle a même duré deux ans... jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils avaient, dans la vie, des objectifs différents.

Elle est allée se jeter sous une voiture

"Elle avait 19 ans et un petit côté garçon manqué, racontait-il, à propos de Melanie Griffith, en 2014 dans les colonnes de France Dimanche. Elle tenait à tout prix à se marier. Sauf que le mariage ne m'intéresse pas. Quand je le lui ai dit, elle est allée se jeter sous une voiture..." Sur le plateau de l'émission Salut les Terriens, Patrick Juvet confirmait ce chapitre de son parcours sentimental, un peu plus tard, expliquant que toute la famille s'en était mêlé. "Sa mère Tippi Hedren, qui avait fait Les Oiseaux d'Hitchcock, m'a appelé et m'a dit : 'Ma fille, t'as pas voulu sortir avec elle, elle s'est jetée sous une voiture'. Et là j'ai dit : 'Non, je ne marierai pas'", assurait-il.

Ouvertement bisexuel, Patrick Juvet a fait flancher bien des coeurs. Outre Melanie Griffith, il a été en couple avec Pierre Palmade au début des années 1990, mais également avec Florence Aboulker, qu'il considérait comme le "grand amour de sa vie". C'est Melanie qui a dû apprécier cette révélation...