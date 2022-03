Patrick Mahomes marié : la star du football américain dit 'oui' à son amour de jeunesse !

Il fait partie de ces joueurs dont le talent est si incroyable qu'on en a rapidement fait l'un des successeurs naturels de Tom Brady. Lorsqu'il a pris sa retraite il y a quelques mois, le mari de Gisele Bündchen a déclenché un petit séisme dans le monde du football américain et beaucoup imaginent que Patrick Mahomes est celui qui a le plus de chance de lui succéder dans le coeur des fans. Malheureusement pour lui, Tom Brady vient tout juste d'annoncer qu'il poursuivait finalement sa carrière, mais pas de quoi rendre triste le jeune quarterback de 26 ans puisqu'il vient tout juste de se marier.

Le joueur des Chiefs de Kansas City, qui a déjà gagné un Super Bowl par le passé, vient de se marier lors d'une belle cérémonie qui a eu lieu du côté de Maui, à Hawaii. En couple depuis plus de 10 ans avec Brittany Matthews, Patrick Mahomes a offert un magnifique mariage à celle qu'il a connu alors qu'il était encore au lycée. Fiancés depuis le 1er septembre 2020, le jour des 25 ans de Britanny, les deux amoureux auront donc attendu avant d'enfin se marier, mais il faut dire qu'entre-temps, ils ont eu une fille, Sterling, âgée d'un an.

Lors de cette belle cérémonie, Patrick Mahomes avait opté pour un costume gris clair du plus bel effet, comme il l'a montré sur son compte Instagram. Suivi par plus de 4,8 millions d'abonnés, la star du football américain était très ému au côté de la femme de sa vie. Brittany Matthews avait fait le choix d'une magnifique robe blanche avec une longue traîne. Pour l'occasion, le quarterback avait convié ses coéquipiers en club, dont Travis Kelce, une autre star de la NFL, qui faisait partie de ses témoins de mariage. Sur sa publication mise en ligne samedi, et qui a déjà reçu plus d'1 million de likes, le sportif américain commente simplement avec la mention "Mr. & Mrs. Mahomes", suivi d'un coeur blanc.