Patrick Sébastien "profondément triste" : il fait face à un énorme coup dur, sa difficile prise de parole

En 2018, Patrick Sébastien recevait sans doute l'une des pires nouvelles de sa carrière. Après vingt-trois belles années passées sur France 2, l'animateur se faisait évincer de la chaîne très brutalement. C'était acté : il ne présenterait plus Le Plus Grand Cabaret du monde. Un rebondissement qu'il n'a pas du tout digéré et qui l'a poussé à attaquer son ex-employeur en justice.

Décidé à continuer à mettre en lumière le milieu du spectacle malgré tout, Patrick Sébastien a fait revivre Le Plus grand cabaret du monde, sous forme de tournée partout en France. En 2021, ce sont 100 000 spectateurs qui s'étaient montrés fidèles au saltimbanque en assistant à ses spectacles. Un joli succès qui l'a persuadé de renouveler l'expérience avec une tournée 2022/2023. Malheureusement, ce nouveau projet n'aboutira pas.

Mardi 8 novembre, c'est le coeur lourd que Patrick Sébastien a annoncé l'annulation de son show. "C'est avec tristesse que j'ai été informé par la société Louping, productrice de la saison 2 du Plus Grand Cabaret du Monde, de l'annulation de la tournée 2022/2023 pour des raisons budgétaires", a-t-il expliqué à travers un communiqué de presse officiel. Patrick Sébastien n'a ensuite pas caché sa déception, soulignant son impossibilité à changer la donne : "N'étant pas le producteur de cette tournée, je suis victime de ce choix, au même titre que les artistes, les techniciens et les prestataires. J'en suis profondément désolé et triste." En conclusion, l'ex de Nana a précisé que les "détenteurs de places de ce spectacle, déjà très nombreux, seront intégralement remboursés auprès de leurs revendeurs."