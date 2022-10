Patrick Sébastien célibataire : révélations sur "les passantes" qu'il fréquente depuis sa rupture avec Nana

Pendant trente ans, Patrick Sébastien s'est épanouit auprès de Nathalie Boutot, sa femme qu'il a épousé en 1998 et avec laquelle il a adopté leur fille Lily, en 2007. Mais, à la surprise générale, le couple s'est séparé au mois de janvier dernier. Une nouvelle que l'animateur a lui-même officialisé au mois de septembre, dans les pages du magazine Gala. "Depuis des années, on avait des vies différentes. Elle a eu envie d'avoir plus de liberté. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on n'habite plus ensemble", a-t-il annoncé.

Si celle qu'on surnomme Nana avait envie de plus de liberté, Patrick Sébastien ne s'en était de son côté pas privé tout au long de leur histoire d'amour. "J'ai été infidèle, mais je lui ai dit dès le départ. Comme à toutes les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Aucune n'était obligée d'accepter, il n'y a donc pas de trahison, les choses étaient claires dès le départ", a-t-il révélé.

Lundi 17 octobre, Patrick Sébastien est revenu sur cette séparation lors d'une interview pour l'émission Chez Jordan. L'occasion de souligner le fait que Nathalie ne l'avait "pas largué" et que cette décision relevait d'un commun accord. C'est également ensemble qu'ils ont choisi de rester mariés. "On se connaît depuis trente ans. Elle est encore mon épouse, on n'a pas divorcé et on ne divorcera pas. On est séparé", a-t-il précisé. Et d'ajouter qu'ils étaient toujours en très bons termes. Ils continuent même de collaborer ensemble. Simplement, ils mènent une "vie sentimentale écartée".

C'est donc tout naturellement que Patrick Sébastien profite désormais pleinement de son statut de célibataire retrouvé. "Moi j'ai personne, j'ai plein de passantes", a-t-il avoué à Jordan Deluxe. Un style de vie qui l'a toujours caractérisé. "J'ai toujours eu plein de copines [...] par pour un câlin. Moi j'ai une conception de l'amour qui est très particulière : il faut accepter que l'autre soit heureux en dehors de toi."

Ce discours, il le tenait déjà sur le plateau de Touche pas à mon poste il y a quelques semaines. "Il y a un truc qui me gêne dans l'amour traditionnel, c'est la possessivité. J'estime que je n'appartiens à personne et que personne ne m'appartient", déclarait-il.