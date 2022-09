"C'était un deal" : Patrick Sébastien sur ses virées nocturnes au Bois de Boulogne, validées par sa femme

Après trois décennies d'amour, Patrick Sébastien et sa femme Nathalie Boutot dite Nana se séparent. Une rupture que le célèbre animateur de 68 ans a officialisée auprès de nos confrères de Gala, dans le numéro sorti en kiosque le 22 septembre dernier. Quelques jours plus tard, lundi 26 septembre 2022, il se présente comme invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'occasion d'évoquer face à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs son infidélité, notamment ses virées nocturnes au Bois de Boulogne !

"J'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe et de mes solitudes. J'aime autant les énamourées romantiques que les travestis du Bois de Boulogne. Je suis un infidèle chronique et un libertin assumé", peut-on lire dans Vivre et renaître chaque jour (XO éditions), l'autobiographie de Patrick Sébastien à paraître le 29 septembre prochain. Quelques phrases lues par l'animateur star de C8 sur le plateau et sur lesquelles son invité s'explique. "Je ne suis pas un pervers, prévient d'abord le papa de Lily (15 ans, adoptée avec Nana). Ma vie sexuelle s'arrête au consentement de l'autre. Je n'ai jamais violé personne, ce n'est pas mon truc. Je ne regarde pas de films porno. Un strip-tease, ça me laisse complètement froid. Mais c'est vrai que je suis un amoureux de la liberté. Et dans ce milieu libertin, il n'y a pas que du sexe, c'est une autre façon d'être."

Ma femme savait des choses

Face à ces confidences, Cyril Hanouna lui demande "ce qu'il faisait avec ces travestis". "Ça ne te regarde pas !", réplique alors Patrick Sébastien, qui indique toute de même qu'il n'était pas le seul animateur à se rendre sur place. Toute sa vie, l'humoriste, acteur et animateur a prôné la liberté dans le couple. "Il y a un truc qui me gêne dans l'amour traditionnel, c'est la possessivité. J'estime que je n'appartiens à personne et que personne ne m'appartient, précise-t-il. Ma femme savait des choses. Elle en a d'autant plus de mérite. C'était un deal. Il y a surtout un deal de respect mutuel entre nous dans le fond, parce que je n'ai jamais triché sur ce que j'étais. Il y a tellement de mecs qui promettent à leur femme d'être des modèles et qui ne s'y tiennent pas."

Et de conclure : "C'est ce qui s'appelle un couple moderne avec un respect mutuel et beaucoup d'admiration. Je me suis marié quatre fois et je me suis planté aussi un peu quatre fois parce que je ne suis pas fait pour ça." L'exclusivité, très peu pour lui.