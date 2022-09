Patrick Sébastien et Nathalie séparés : comment leur fille Lily vit leur rupture

Patrick Sébastien est de retour en librairies avec son nouveau livre Vivre et renaître chaque jour (dont la sortie est prévue le 29 septembre 2022, chez XO Editions). Dans son ouvrage, il évoque le cancer qu'il a combattu dans le plus grand secret mais aussi, sa séparation avec Nathalie Boutot. Interrogé par nos confrères de Gala (édition du 22 septembre), il a révélé comment leur fille adoptive Lily (15 ans) avait réagi à leur rupture.

La rumeur courait, elle a été confirmée par la star de 68 ans lors de son entretien. Patrick Sébastien ne forme plus un couple avec celle qui est surnommée Nana. "Depuis des années, on avait des vies différentes. Elle a eu envie d'avoir plus de liberté", a-t-il déclaré. Il a ensuite avoué qu'il n'a pas été fidèle au cours de leur relation. "Mais je lui ai dit dès le départ. Comme à toutes les femmes avec lesquelles j'ai vécu. Aucune n'était obligée d'accepter, il n'y a donc pas de trahison, les choses étaient claires dès le départ", a-t-il vite précisé.

Nathalie Boutot continue à travailler avec Patrick Sébastien en tant que gérante de sa société de production Magic TV. Et leur rupture se passe tellement bien que les anciens tourtereaux ne souhaitent pas divorcer. Malgré tout, ils ne vivent plus ensemble. Et ils font tout pour que la petite Lily ne souffre pas de la situation. "Il n'y a pas de tiraillements entre Nana et moi, on ne dit pas de mal l'un sur l'autre. Lily vit entre nous deux, comme elle le souhaite, à son rythme. Hier soir par exemple, elle dormait chez sa mère, ce soir elle est chez moi, demain et après-demain elle repart parce que je reçois quelqu'un. Lily nous voit travailler ensemble, elle était heureuse qu'on soit réunis pour fêter son anniversaire, comme des copains, sans s'engueuler. Et elle se trouve mieux dans notre maison de Martel, dans le Lot. A Paris, au bout de quatre jours, elle n'en peut déjà plus", a-t-il poursuivi.

Patrick Sébastien a ensuite révélé que ces changements d'habitation n'affectaient en rien la scolarité de sa fille, puisqu'elle "suit des cours par correspondance". "Elle a développé une phobie de l'école. Elle n'aime pas étudier, elle n'est pas la seule. Ce qui m'importe, c'est son caractère, qui elle est. Elle fera quelque chose de toute façon", a-t-il conclu.