Patron incognito : Scandale dans un restau, une enseigne dans la tourmente après l'émission !

Après avoir suivi les équipes de diverses entreprises comme Yogurt Factory, LCLD ou encore Sequoia, les caméras de Patron incognito s'invitent chez Pokawa, l'un des leaders du poké bowl, plat typique hawaïen très en vogue en France. Jeudi 20 octobre 2022, sur M6, les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir ce nouveau numéro avec l'un des deux fondateurs, Maxime Buhler. Transformé physiquement afin de ne pas être reconnu, il a intégré l'équipe de l'un de ses restaurants situé à Aix-en-Provence. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains manquements ont fait bondir Twitter !

Après une première immersion, le dirigeant de 30 ans, rebaptisé Léopold et qui affiche désormais des tresses plaquées, un bouc et un t-shirt coloré, est présenté comme un jeune homme filmé dans la cadre d'un recrutement en restauration post Covid-19. Après Toulouse, direction Aix-en-Provence où il découvre un local de 22m2 en plein centre-ville... et dont la cuisine est située à plusieurs mètres de là ! En plus de la distance qui demande aux employés cinq minutes de marche à chaque fois, une cuisinière note plusieurs problèmes : "Les murs qui s'effritent derrière c'est sale, le sol n'est pas adapté, il faut du carrelage (...). Il n'y a qu'un seul bac pour le lavage et le rinçage..."

Et ce n'est pas tout ! "On se marche dessus, on se bouscule durant le service", regrette une autre collègue. Pour ne rien arranger, certains équipements, comme un grand frigidaire, sont en panne. Tant de complications pour les salariés qui travaillent déjà souvent en période de fortes chaleurs. Enfin, autre point noir : dans ce tout petit local, pas de place pour un vestiaire ni pour des toilettes. Employés et clients se retrouvent alors contraints de trouver d'autres solutions en cas de besoin pressant.