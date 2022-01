Patron incognito : Changement physique radical pour un PDG, du jamais vu dans l'histoire !

Après l'apparition de Grégory Cuilleron, ex-candidat de Top Chef, M6 propose de suivre Laurent de La Clergerie dans Patron incognito ce lundi 17 janvier 2022. Il est à la tête de LCLD, une entreprise de e-commerce en matériel informatique. Et pour le bon déroulé du programme, ce PDG n'a pas hésité une seconde à se lancer dans une transformation physique radicale !

Comme vu dans l'extrait partagé par nos confrères de Télé Loisirs, Laurent de La Clergerie passe d'une coupe courte à... la boule à zéro ! Du jamais dans l'émission dans l'hexagone. En effet, depuis toujours les patrons sont réfractaires aux changements trop brutaux et aucun n'avait jusqu'alors accepté de se raser la tête. Ce n'est pas le cas du boss du jour qui s'est volontiers laissé porté. "S'il n'y a pas le choix... banco !", lâche-t-il face caméra alors qu'il se trouve installé dans un fauteuil chez le coiffeur. C'est alors que la tondeuse se met en marche, et Laurent de La Clergerie demande même à raser ses cheveux lui-même. "J'ai toujours rêvé de le faire", avoue-t-il.

Le résultat final est bluffant. Ce patron chic en costume devient alors un employé au look bien différent. Lunettes vissées sur le nez, bouc et crâne rasé, il se la joue décontracté en pull, veste et sacoche. Ce changement de look capillaire lui a alors valu quelques adaptations dans sa vie privée, après le tournage. "J'ai porté une casquette durant toutes mes vacances d'été pour cacher cette boule à zéro, confie-t-il à nos confrères de 20 Minutes. Au départ, je ne voulais pas participer à cette émission, mais j'avais une actualité à mettre en avant."