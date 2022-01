Grégory Cuilleron (Top Chef) : À quoi est dû son handicap "plus visible que d'autres" ?

Grégory Cuilleron est de retour à la télévision ce lundi 10 janvier 2022. Le chef a été révélé au grand public en 2008 lors de sa participation à Un Dîner presque parfait par la suite aperçu dans la première saison de Top Chef en 2010, remportée par Romain Tischenko. Désormais, c'est dans une autre émission de M6 qu'il s'affiche, à savoir Patron incognito. Ses talents de cuisinier ne sont plus à prouver. Une victoire pour Grégory Cuilleron, atteint d'un handicap visible.

Le chef a une agénésie de l'avant-bras gauche, cela signifie que le membre ne s'est pas développé. Une malformation congénitale non invalidante. Grégory Cuilleron en est d'ailleurs la preuve humaine ! Depuis tout petit, il agit et vit au quotidien sans difficulté. Le voilà même qui s'est fait un nom dans le milieu culinaire. "Je suis né comme ça. Je ne me suis jamais senti handicapé... Je veux dire que celui-ci ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit et n'a donc jamais été handicapant", assure-t-il sur son site officiel.

En juin 2020, lors d'une interview pour Franceinfo, il concédait qu'il a été difficile pour lui de se dire que "rétrospectivement sa naissance a pu être une source de peine". "Je pense que dans la famille, il y en a deux-trois qui ont peut-être pleuré, qui ont du être un peu tristes, parce que justement, ils ne connaissaient pas", poursuit le chef qui a vécu au sein d'une "famille normale".

C'est lors de son premier passage télévisé que l'ancien candidat de Top Chef a eu la surprise d'être qualifié d'handicapé, comme il le raconte sur son site officiel : "Le comble, c'est qu'il a fallu que la télévision me sorte de l'anonymat pour que les spectateurs me renvoient une image d'handicapé. J'ai reçu de nombreux témoignages après les émissions culinaires auxquelles j'ai participé. Ainsi, les tâches quotidiennes depuis ma tendre enfance étaient devenues, le temps de quelques émissions, des actes de bravoure. Étrange... Je n'ai aucun sentiment de revanche mais tout cela m'a fait prendre conscience que j'avais la possibilité d'agir."

Aujourd'hui, Grégory Cuilleron a déjà publié plusieurs ouvrages sur la cuisine, se présente sur les réseaux sociaux et sur son site internet comme "cuisinier, animateur TV, auteur" engagé dans la "sensibilisation des enfants à la cuisine" et "fervent croyant en une politique d'inclusion et au mieux vivre ensemble".