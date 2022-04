Paul Auster : Son fils, accusé du décès de son bébé, retrouvé mort à son tour !

L'écrivain américain Paul Auster, à qui l'on doit notamment les livres Brooklyn Follies, Moon Palace ou encore Cité de verre, traverse une période particulièrement éprouvante. A 75 ans, il est frappé par un terrible double deuil. Après la mort récente de sa petite-fille, il vient de perdre son fils Daniel (le père de l'enfant). Ce dernier avait été inculpé mi-avril d'homicide involontaire après le décès par overdose de sa fille de dix mois.

C'est la police de New York qui a dévoilé la mort de Daniel Auster, survenue mardi 26 avril. L'homme âgé de 44 ans a été retrouvé "inconscient" sur un quai de métro, à Brooklyn, le 20 avril au matin et transporté à l'hôpital où il est décédé le 26 avril, a indiqué à l'AFP un porte-parole des forces de l'ordre. D'après des sources policières citées par le tabloïd New York Post, Daniel Auster a succombé à une "overdose accidentelle".

Pour rappel, le discret quadragénaire avait été interpellé, inculpé et libéré sous caution il y a une dizaine de jours pour homicide involontaire et négligence criminelle contre sa fille Ruby. Alors qu'il en avait la garde le 1er novembre chez lui à Brooklyn, le bébé avait été retrouvé inconscient. Hospitalisée, la fille de Daniel Auster était morte d'une intoxication aiguë en raison des effets combinés du fentanyl et de l'héroïne, selon la police.

Les problèmes de drogues de Daniel Auster ne semblaient pas récents puisque, comme le souligne l'AFP, dans le roman de Paul Auster intitulé La Nuit de l'oracle, le narrateur est un écrivain dont le fils est toxicomane. S'était-il inspiré de son propre fils pour son récit ? Le romancier récompensé aux quatre coins du monde (Prix Princesse des Asturies en Espagne, Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres en France ou encore Prix Odyssée au Québec), est l'un des écrivains new-yorkais les plus renommés, traduit dans le monde entier. Il est marié à la romancière et essayiste américaine Siri Hustvedt, mais la mère de Daniel Auster est l'écrivaine américaine Lydia Davis.