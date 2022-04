Diaporama : Paul Auster : Son fils, accusé du décès de son bébé, retrouvé mort à son tour !

Paul Auster et sa femme Siri Hustvedt dans leur appartement de Brooklyn à New-York le 31 octobre 2020.

Paul Auster et sa femme Siri Ustved lors de la cérémonie du festival de San Sebastian au palace Kursall en 2007.

6 / 8

PAUL AUSTER - PHOTOCALL DU FILM "THE INNER SIDE OF MARTIN FROST" DANS LE CADRE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 2007 DE SAN SEBASTIAN