Paul Belmondo : Belle et puissante déclaration à Luana pour un jour spécial

Paul et Luana Belmondo s'aiment depuis désormais plus de trois décennies. En 1990, ils avaient scellé leur amour en se mariant. Ensemble, ils ont accueilli trois fils : Alessandro (29 ans), Victor (27 ans) et Giacomo (22 ans).

Complètement mordu de cette talentueuse italienne depuis bien des années, Paul Belmondo lui avait déjà adressé de belles déclarations d'amour. "Elle a consacré plus de la moitié de sa vie à l'éducation de nos enfants en mère de famille irréprochable. Puis elle a construit quelque chose autour de la cuisine qu'elle-même a appris de sa mère. C'est une autodidacte, elle possède la folie de se lancer dans des métiers qu'elle ne connaît pas. Tout ce qu'elle essaie, la télé, la radio, l'écriture, elle le réussit. Elle m'épate", avait-il complimenté auprès de Gala en mars 2020. Un couple inébranlable.