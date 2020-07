Vincent Cerutti : Photo avec sa jolie soeur, femme de l'ombre de la télévision

Le 30 juin 2020 est une date à marquer d'une pierre blanche, car c'est celle des retrouvailles entre Vincent Cerutti et sa petite soeur. L'occasion de poser ensemble et de dévoiler leur ressemblance sur les réseaux sociaux. Mais au-delà d'un air de famille indéniable, le duo à un autre point commun : la télévision.

"Retrouvailles aujourd'hui avec ma pitchounette, ma petite soeur que j'aime si fort. Avec le confinement et les jours passés, ça faisait quatre mois sans nous voir", a commenté l'ex-star de TF1 sur Instagram. Un bonheur partagé par sa petite soeur Héloïse qui a répondu en commentaire : "Tu as illuminé ma journée, mon frère d'amour." Même Hapsatou Sy, la compagne de Vincent Cerutti et maman d'Abbie (3 ans) et Isaac (7 mois), a réagi en disant qu'ils étaient beaux ensemble. Et c'est vrai. Le frère et la soeur, qui sont des sosies, sont tous les deux magnifiques et ils semblent très proches.

En 2012, ils avaient posé ensemble pour Gala et l'animateur avait déclaré au sujet de sa cadette : "On est très fusionnels. Être fils unique, c'est toujours compliqué à gérer, notamment enfant... j'étais tellement content quand elle est née, ma pitchounette !"

Une complicité toute naturelle puisqu'ils ont tous les deux la passion du journalisme en eux. Si on ne présente plus Vincent Cerutti (Danse avec les stars, M radio, Chérie FM, RFM...), Héloïse travaille aussi pour des émissions de télévision très célèbres. Elle a notamment travaillé pour C8, visiblement pour Les Terriens du dimanche et réalise des appels à témoins pour Je t'aime, etc., diffusée sur France 2.

Une séparation difficile

Le 24 avril 2020, Vincent Cerutti avait partagé sur Instagram sa souffrance d'être loin de ses parents et d'Héloïse. En légende d'une photo de lui posant avec eux, il avait écrit : "Comme vous, mes proches me manquent... mes parents et ma petite soeur à 200 kilomètres. Mais nous devons encore patienter, ne pas relâcher la discipline de ce confinement."

À présent que les retrouvailles ont eu lieu, Héloïse va pouvoir passer plus de temps avec ses neveux Abbie et Isaac. Quel bonheur !