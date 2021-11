Paul-Henri (L'amour est dans le pré) en couple et fiancé : demande surprise devant les caméras

Lundi 8 novembre, les téléspectateurs de M6 ont découvert la suite des aventures de certains agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021. A suivi un nouvel épisode de L'amour vu du pré, l'occasion d'apprendre une grande nouvelle.

Lors du tournage de L'amour est dans le pré 2020, Paul-Henri avait convié Aline, une éducatrice sportive de 36 ans venue tout droit de l'Yonne, et Maïté (31 ans), qui travaille dans le prêt-à-porter, chez lui. Malheureusement, c'est seul que l'éleveur de vaches, chevaux et volailles de 39 ans avait terminé l'aventure. Et au bilan, il était toujours un coeur à prendre. Mais sa situation amoureuse a changé depuis décembre 2020 !

Dans L'amour vu du pré, c'est en effet au côté d'une certaine Anaïs qu'il est apparu. "Je l'ai rencontrée grâce à L'amour est dans le pré. Elle m'a vu au bilan et du coup elle m'a écrit une superbe lettre", a-t-il annoncé. Pour la charmante brune, c'était une évidence. Elle a trouvé Paul-Henri "très bienveillant" et s'est retrouvée en lui. Elle l'a décrit comme un homme jovial qui aime la nature et sensible. De quoi la toucher.

"C'est ce que je recherchais pendant l'émission. De voir une personne et de me dire que c'était elle, que c'était sûr. C'est plus que ma chérie. C'est ma meilleure amie, c'est des papillons. C'est le coup de foudre on va dire. (...) En plus elle est bonne à marier", a déclaré l'agriculteur. Puis, il lui a fait la surprise de lui montrer un écrin, dans lequel se trouvait une magnifique bague de fiançailles. Un bijou en argent fin.

Sous le choc et émue, Anaïs a vite dit qu'elle acceptait de devenir la femme de Paul-Henri. Et tous deux ont échangé un baiser. Un moment digne d'un film romantique. Désormais, il n'y a plus qu'à préparer la cérémonie.