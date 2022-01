Paul McCartney : Sa célèbre ex se remarie... avec un homme de 36 ans !

Heather Mills , 53 ans, a voulu faire passer un message dans les rues de Londres ! L'ex-femme de Paul McCartney qui a retrouvé l'amour avec l'homme d'affaire de 36 ans Mike Dickman est apparue en robe blanche, preuve de sa nouvelle vie sentimentale. Le couple s'est déclaré "plus heureux que jamais" et semble couler des jours heureux aux quatre coins du monde, comme à Dubaï en janvier dernier.

C'est un troisième mariage pour celle qui s'était mariée avec le Beatles adoubé Sir Paul McCartney en 2002 et dont était née de cette union leur fille Beatrice, 18 ans aujourd'hui. Et on pensait bien que c'était le dernier pour Heather qui avait déclaré à l'époque "plus jamais !". Le divorce du couple en 2008 lui avait permis de toucher la somme de 24,3 millions de Livres (29 millions d'euros).

Élève de la prestigieuse Sevenoaks School à 40 000 Livres l'année, Mike Dickman est l'aîné des fils d'un responsable d'assurance. Il était la vedette de l'équipe du foot, de golf et de cricket avant de poursuivre ses études à la Durham University.

Loin d'une jeunesse aussi radieuse, Heather raconte dans son autobiographie avoir fui le domicile familial à l'adolescence pour vivre dans la rue et échapper à la violence et aux abus de son père.

En avril 2019, Mike travaillait dans le marketing et les jeux vidéo, quand, en rentrant d'un repas de famille bien arrosé, il rencontre Heather et Beatrice dans le train autour d'une partie de Uno. A leur arrivée à Londres, Heather donne sa carte de visite à Mike et lui dit : "Je vous trouve sexy, contactez-moi". Le tout loin des oreilles de sa fille évidemment !

Quelques semaines plus tard le couple est vu ensemble s'embrassant au stand de Lola's Cupcakes à la gare de St Pancras. Heather craque pour le jeune homme d'affaires de 17 ans son cadet et au passé amoureux sans histoire. Et c'est réciproque : elle avait un jour confié avoir donné envie de se marier en une semaine à tous les hommes avec qui elle a fait l'amour !

Par le passé, Heather Mills a déjà fait craquer le réalisateur Chris Terrill, le responsable des médias Marcus Stapleton et l'homme d'affaires Raffaele Mincione. Son premier mariage à 21 ans avec Alfie Karmal avait tenu 2 ans.

Heather est aujourd'hui une fervente supportrice du droit des animaux et du véganisme. Elle s'illustre également pour le soutien des amputés, après avoir elle-même vécu un grave accident de voiture en 1993.Dans sa préparation pour les jeux paralympiques, elle avait aussi vécu un douloureux accident de ski en 2011.