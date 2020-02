Paul Pogba et sa femme Maria, ils célèbrent leur amour pour la Saint-Valentin

Une chose est sûre, Maria Salaues et Paul Pogba filent le parfait amour. Un peu plus d'un an après la naissance de son fils, le couple s'affiche maintenant fièrement sur les réseaux sociaux.

De passage à Dubai pour la Saint-Valentin, la Bolivienne a posté un cliché sur Instagram au Dubai Miracle Garden. Ce jardin fleuri, le plus grand du monde, est situé dans le quartier de Dubailand à Dubaï aux Émirats arabes unis et a été inauguré le jour de la Saint-Valentin en 2013. On y voit le couple, avec le petit Labile Shakur, respirant le bonheur. La star de Manchester United fait un signe de coeur avec ses mains au-dessus de la tête de sa dulcinée. La légende de la photo dit "Mes deux coeurs", en toute simplicité.

Paul Pogba et sa femme ont accueilli leur premier enfant en janvier 2019, un garçon dont ils n'ont révélé le prénom qu'un an après, lors de son premier anniversaire. Avant de devenir maman, Maria a suivi des études supérieures dans le droit des affaires à l'université de Bolivie, puis elle a déménagé à Miami en 2015 où elle a travaillé en tant qu'agent immobilier. Elle finit par se lancer dans une carrière de mannequin comme Gabriella Prudencio et Carla, ses deux soeurs, toutes deux top models.