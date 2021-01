Paula Badosa : Des conditions d'isolement "lamentables", la tenniswoman dénonce

Paula Badosa, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane, le rugbyman français William Wavrin... La Covid-19 continue de se propager ! La tenniswoman a été testée positive en Australie et contrainte de s'y confiner. Elle déplore les conditions de son isolement, qui ont déclenché des crises d'anxiété.

C'est à Marca, le quotidien sportif espagnol, que Paula Badosa s'est plainte des conditions de son confinement. La 67e mondiale au classement WTA a été testée positive à la Covid-19 le 21 janvier 2021, à un peu plus de trois semaines du coup d'envoi de l'Open d'Australie. Elle séjourne depuis dans un "hôtel santé", où une équipe médicale la suit de près.

"Les conditions dans lesquelles on se trouve ici sont lamentables, je ne m'attendais pas à cela, a confié Paula Badosa à Marca. La première chose qui est recommandée quand tu as un virus, c'est d'ouvrir les fenêtres de ta chambre pour que l'air circule. Moi, je n'ai pas de fenêtres dans ma chambre, qui fait à peine 15 mètres carrés. Il est évident que la seule chose que je respire, c'est le virus. J'ai demandé des produits de nettoyage, comme un aspirateur, mais on ne m'a rien donné."