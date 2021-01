William Wavrin : Le rugbyman touché par le coronavirus et privé de compétition à cause de séquelles

Les jours passent, et la Covid-19 continue de frapper ! William Wavrin l'a également contractée et a développé une myocardite pendant la contamination. Toujours privé de compétition, le rugbyman alerte sur les dangers cardiaques du virus.

"J'ai la chance d'être un athlète pro très suivi. Je pense surtout aux sportifs amateurs qui n'ont pas ces moyens, à ceux simplement qui courent de temps en temps et qui ont eu le virus. Je leur dis : Faites attention, ne reprenez pas le sport sans prendre toutes les précautions, sans l'avis de votre médecin car cela peut-être grave", confie William Wavrin au Parisien. Le troisième ligne du Stade Montois Rugby parle en connaissance de cause ; testé positif à la Covid-19 en octobre dernier, il a développé une myocardite détectée grâce à une IRM, et qui le tient toujours éloigné des terrains.

"Nous nous sommes fait tester juste en rentrant de ce match [FC Grenoble Rugby - Stade Montois, pour la 8e journée de Pro D2, NDLR]. Nous étions une trentaine de gars positifs dans l'effectif. C'est énorme !, se souvient William Wavrin. On l'a chopé avec une équipe adversaire sur le terrain. On ne sait pas si c'était au match à Grenoble ou celui d'avant (contre Nevers). Mais le mal était fait." L'athlète de 30 ans n'a souffert que de symptômes légers, à savoir "un petit rhume" et une petite fatigue, "mais rien de fou".

Je n'ai jamais rien senti. J'ai des collègues qui ont perdu 5 - 6kg avec le virus

Heureusement, "la Ligue nationale sait que [le virus] peut laisser des séquelles sur le coeur et les poumons. Elle nous impose donc de faire un test cardiaque avant de reprendre l'entraînement." William Wavrin suit les instructions et finit par consulter un cardiologue du sport. "Là, après un test à l'effort et une IRM, on m'a dit que j'avais développé une myocardite durant la contamination. On peut l'avoir avec n'importe quel virus, une mauvaise grippe par exemple. Mais là, c'est bien la Covid qui me l'a donnée car je n'avais rien avant."