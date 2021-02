Pauline Ducruet : Beauté solaire pour son retour sur Instagram

Grâce aux réseaux sociaux, Pauline Ducruet et des milliers d'influenceurs communiquent directement avec leurs fans. À cause d'eux, ils sont plus exposés aux critiques, moqueries et autres commentaires déplacés. La fille de la princesse Stéphanie de Monaco en a fait la triste expérience et a disparu des applications. Elle y fait un retour solaire et grandement remarqué !

@paulinedcrt compte près de 75 000 abonnés sur Instagram. 75 000 internautes qui ont salué son comeback en commentant une photo mise en ligne samedi 6 février 2021, deux ans et 30 jours après sa dernière publication (datant du 7 janvier 2019). "Je suis de retour !", écrit simplement la créatrice monégasque en légende du cliché sur lequel elle pose assise sur une terrasse, pieds nus et vêtue d'une robe jaune.

Malheureusement pour Pauline Ducruet, certains utilisateurs n'ont pas changé. "Affreux ce truc jaune", commente une internaute, qui s'enfonce en ajoutant : "Je trouve la fille et la couleur du truc moche ! Et j'ai le droit de m'exprimer comme tout le monde et aucune leçon à recevoir de personne !". Heureusement, d'autres followers de Pauline Ducruet ont défendu la jeune femme.