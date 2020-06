Pauline Ducruet : Mini-bikini et virée en yacht, elle s'éclate à Monaco

Après Camille Gottlieb, c'est au tour de sa grande soeur Pauline Ducruet de peaufiner son bronzage sous le soleil monégasque. Le 24 juin 2020, la fille aînée de la princesse Stéphanie s'est saisie de son compte Instagram pour partager quelques extraits d'une virée en bateau. L'occasion pour la jeune femme de 26 ans d'afficher sa silhouette élancée et hâlée.

"Merci pour cette journée incroyable", a notamment partagé la styliste en story. Pauline Ducruet et ses amis ont en effet été invités par la compagnie Riva-Monaco Boat Service. Un privilège dont la jolie brune a pleinement profité après un week-end riche en émotion : du 19 au 21 juin, la créatrice de la marque de mode Alter a en effet ouvert une boutique éphémère en Principauté, dans le célèbre tunnel Riva. Un événement lancé un an jour pour jour après son tout premier défilé parisien en présence de sa célèbre famille : "Rien n'est fait par hasard, c'était un souhait de faire ce pop-up pour les 1 an d'Alter, a-t-elle expliqué à Monaco Info lors de l'inauguration. C'était quelque chose que je voulais faire avant le confinement, de présenter ma collection à la vente à Monaco, parce que je viens d'ici, c'était important de la présenter aux Monégasques."