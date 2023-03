Pauline Parmentier maman pour la première fois ! Elle dévoile le sexe et le nom du bébé

C'est le genre de nouvelle qui donne le sourire et qui devrait ravir tous les amoureux de tennis en France. À 37 ans et après une carrière bien remplie, ​​Pauline Parmentier vient de devenir maman pour la toute première fois. Une superbe nouvelle pour l'ancienne joueuse de tennis, qui a vécu une longue et belle carrière, puisqu'elle a démarré au début des années 2000 pour prendre sa retraite en 2020. Au cours de ses années de sportive de haut niveau, la native de Cucq (Pas-de-Calais) a remporté 4 titres et elle a notamment atteint les huitièmes de finale à Roland-Garros.

Longtemps en couple avec Loïc Courteau, connu pour avoir été l'entraîneur d'Amélie Mauresmo, Pauline Parmentier est en couple avec un autre homme depuis 2020. Un homme déjà père de trois enfants, comme elle l'a expliqué sur Instagram en janvier dernier, mais il s'agit donc de leur premier enfant ensemble. Il y a 4 jours de cela, l'ancienne championne a publié une série de photos d'elle sur laquelle on pouvait voir que son ventre était particulièrement rond et proéminent, le signe que son enfant était prêt à arriver. Cela n'a pas trompé puisque la sportive est devenue maman pour la première fois hier.

Un petit garçon au joli prénom

C'est donc ce 15 mars que Pauline Parmentier a choisi d'annoncer la bonne nouvelle à ses fans. Suivie par plus de 20 000 abonnés sur Instagram, l'ancienne partenaire de double de Kristina Mladenovic vient tout juste de partager la première photo de son petit bébé, et on connaît déjà le prénom. "Gabriel 14/03/2023 #momentindescriptible Bienvenue chez nous petit coeur", écrit-elle en commentaire d'une adorable photo de son fils en noir et blanc, en train de dormir paisiblement, seulement quelques heures après sa naissance. Une nouvelle qui a évidemment fait le bonheur de ses proches, à commencer par Clémentine Sarlat, la journaliste sportive. "Ohhhh, félicitations ma belle", écrit-elle.