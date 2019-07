Pékin Express 2019 : Deux célèbres youtubeurs rejoignent la course

Le 18 juillet 2019, Pékin Express 2019 a fait son retour sur M6. Patrice et Benjamin (père et fils), Fabienne et Jade (mère et fille), Laëtitia et Aurélie (deux soeurs très différentes), Thomas et Mathieu (les frères bûcherons), Mounir et Lydia (le couple marié), Steve et Martine (le coach et son élève), Fabrice et Briac (les inconnus) et Kleofina et Julia (Miss Provence et Miss Côte d'Azur 2017) se sont tout d'abord envolés pour le Guatemala dans le but de remporter les 100 000 euros en jeu. Mais ils n'étaient pas les seuls !

Deux célèbres youtubeurs ont aussi rejoint le Guatemala afin de vivre l'aventure comme s'ils étaient vraiment dans la course. Ils ont donc dû vivre avec 1 euro par jour ou trouver des voitures pour se rendre au point donné par l'animateur Stéphane Rotenberg. Ils n'ont pas échappé à la recherche d'une maison pour passer une nuit. HugoPosay (4 millions d'abonnés) et FastgoodCuisine (3,2 millions d'abonnés) n'ont bien entendu pas manqué de partager leur expérience sur leurs chaînes YouTube respectives. Des vidéos qui ont été vues plus de 2 millions de fois.

En temps normal, le premier jeune homme partage des vidéos de défis très drôles que ses fans peuvent réaliser chez eux. Comme le fait de ne devoir faire aucun bruit. Le deuxième youtubeur tourne quant à lui des vidéos en rapport avec la cuisine (comme son pseudo l'indique). Il propose régulièrement des recettes simples et rapides à réaliser, ainsi que quelques images humoristiques.