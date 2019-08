Pékin Express 2019 : Steve et Martine éliminés pour blessure, un duo de retour !

La semaine dernière dans Pékin Express 2019, Lydia et Mounir ont été éliminés. Après leur départ restent cinq autres binômes pour cette dernière épreuve au Costa Rica, à San José, la capitale. Que s'est-il passé pour le coach Steve et sa cliente Martine, le duo de Miss Kleofina et Julia, les soeurs Aurélie et Laëtitia, les frères bûcherons Mathieu et Thomas ou encore le duo d'inconnus Fabrice et Briac ? Résumé.

Premier abandon, retour d'un ancien binôme

Dès le début de l'épisode, Stéphane Rotenberg appelle Steve et Martine près de lui. Le duo a quelque chose à annoncer à ses camarades. Rappelons que lors de la toute première étape, Martine s'est blessée en chutant du paddle. Une blessure qu'elle n'avait pas prise au sérieux jusqu'à ce que la douleur s'intensifie au fil des étapes. Face à ses concurrents et à l'animateur, elle explique en larmes que sa blessure s'est aggravée et qu'elle est contrainte de quitter l'aventure, entraînant Steve avec elle. "C'est fini pour nous, l'aventure, on s'en va", lance-t-elle non sans émotion. Une nouvelle qui touche beaucoup ses camarades, surtout Briac qui peine à masquer ses larmes.

Comme le veut la règle, un binôme qui abandonne est remplacé, à ce stade de l'aventure, par le dernier binôme éliminé. Mounir et Lydia font donc leur retour dans la course.

Hôtel de luxe avant la Colombie

Et la compétition reprend de plus belle ! Pas d'amulette à gagner pour cette étape composée de trois sprints, mais un ticket pour la Colombie. À chaque fois qu'un binôme remporte un sprint, il est automatiquement qualifié pour la suite du jeu et va se reposer dans un hôtel de luxe.

Pour être les premiers à être assurés de partir en Colombie, il faut rejoindre Stéphane Rotenberg dans les arènes de Zapote. Sur la route, un premier petit sprint pour le téléphone express les attend. Mounir et Lydia ainsi que Briac et Fabrice se disputent la première place. Ce sont finalement les jeunes mariés qui gagnent le téléphone express ! Mais Fabrice et Briac arrivent les premiers sur le lieu de rendez-vous avec l'animateur. Ils découvrent leur mission : à l'aide d'un bâton, ils doivent briser deux piñatas de la même couleur... tout en évitant une vachette présente dans l'arène ! Rapide et efficace, le duo récupère l'adresse du prochain rendez-vous et fonce. Du côté de l'arène, Lydia et Julia ont été touchées par la vachette... et sont tétanisées par la peur. C'est finalement Fabrice et Briac qui arrivent premiers de la course !

En route pour le deuxième sprint : les candidats doivent partir de Cartago vers Barva, à 40 kilomètres. Pendant qu'un candidat sera à côté d'un panneau sur lequel sont affichées 30 photos de mascaradas, des masques de carnaval typiques, son partenaire déambule sur une place avec 29 de ces poupées. Le duo doit découvrir quelle poupée figure sur les photos, mais pas sur place. Les soeurs arrivent les premières, mais c'est Kleofina et Julia qui finissent l'épreuve d'abord et récupèrent l'adresse où Stéphane Rotenberg les attend. Les Miss arrivent premières et rejoignent Fabrice et Briac à l'hôtel avant la Colombie ! Aurélie, Laëtitia, Mathieu et Thomas profitent d'un repas à quatre au restaurant pendant que Mounir et Lydia sont logés chez Esperanza et sa fille et profitent du téléphone express pour joindre la famille de la jeune femme.

Le lendemain, dernier sprint pour décrocher leur passeport pour la Colombie. Départ de San José vers Guacima, à 20 kilomètres. Sur place, tirés par un cheval lancé au petit galop, vont devoir attraper à l'aide d'un bâton un anneau suspendu à un portique afin de récupérer l'adresse où rejoindre l'animateur. Laëtitia et Aurélie arrivent rapidement, suivies par Thomas et Mathieu, puis Mounir et Lydia. Les frères bûcherons réussissent du premier coup, les deux autres binômes galèrent un peu plus. Finalement, les deux soeurs remportent l'étape !

Duel final

Mounir et Lydia affrontent Mathieu et Thomas pour ce duel final. Thomas et Lydia doivent se rendre à la Plaza de las Artes munis d'un appareil photo instantané. Thomas prend de l'avance et arrive le premier sur les lieux de la mission. Sa mission, ainsi que celle de Lydia, sera de reproduire le célèbre cliché des Beatles qui traversent un passage piéton d'Abbey road. Pour ce faire, ils doivent convaincre quatre personnes de se positionner de la même manière et de se laisser photographier. Attention, l'une d'entre elles doit être pieds nus.

Bien qu'arrivée plus tard, Lydia se rattrape et réussit à convaincre rapidement des passants de faire sa photo. La jeune femme finit donc la mission avant Thomas... qui suit de près ! Finalement, c'est Lydia qui rejoint son mari Mounir la première et remporte le duel final !

Thomas et Mathieu récupèrent l'enveloppe noire dans laquelle il est inscrit que cette épreuve n'est pas éliminatoire. Le duo part alors lui aussi pour la Colombie !