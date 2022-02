Pékin Express : Des candidats en danger chez l'habitant, ils appellent la sécurité !

Le 10 février dernier, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express 2022, une saison baptisée Sur les terres de l'aigle royal. Ainsi, les téléspectateurs ont découvert les huit binômes qui composaient cette nouvelle édition, parmi lesquels les cousins farceurs Ahmed (18 ans) et Tarik (25 ans). S'ils ont vécu une aventure hors du commun, ils n'ont pas caché avoir eu très peur lors d'une soirée.

Ils sont la bonne humeur incarnée. Les deux candidats qui viennent de Cheny et Migennes (en Bourgogne-Franche-Comté) sont des cousins germains très fusionnels, un atout pour la compétition. Et c'est une expérience d'autant plus forte pour Tarik et Ahmed car ils n'avaient jamais voyagé. Ils étaient donc émerveillés par les paysages du Kirghizistan, en Asie Centrale. Et il devrait en être tout autant pour ceux de l'Ouzbékistan, pays de la prochaine étape.

En participant à Pékin Express, Tarik et Ahmed se sont surpassés. Mais ils ont aussi connu une belle frayeur comme ils l'ont confié à PRBK. Tous deux ont en effet raconté un "sacré spoil" à nos confrères. "On a dormi chez un habitant, à la fin c'est la sécurité qui est venue nous chercher", a tout d'abord confié le charmant brun qui n'est pas un coeur à prendre. Ils n'ont pas précisé lors de quelle étape cette fameuse soirée s'est déroulée, mais ils ont accepté d'en dire un peu plus. "On est arrivé c'était tout joyeux parce qu'ils étaient en mode fête, ils étaient pompettes. Mais l'alcool dès que ça chute et que ça redescend ce n'est plus pareil. Donc le soir, dès que c'est redescendu c'était explosif", a poursuivi Ahmed.

La scène s'est déroulée alors que les deux candidats étaient déjà couchés. D'un coup, vers minuit-une heure du matin, ils ont entendu des cris et des coups sur les tables. "A partir de là on s'est dit on va appeler la sécu ils vont venir nous chercher, on se barre c'est mieux. Quand t'es à 40 000 kilomètres de chez toi ça fait flipper", a conclu Tarik.

Plus de peur que de mal heureusement pour les cousins qui étaient encore là pour raconter cette anecdote de tournage.