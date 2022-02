Tarik (Pékin Express 2022) en couple avec une jolie brune : découvrez qui est sa compagne Marion ?

On ne sait pas depuis combien de temps les tourtereaux sont ensemble. Peut-être Tarik en parlera-t-il dans l'un des épisodes de Pékin Express.

C'est avec son cousin germain Ahmed que le charmant brun a participé à l'émission présentée par Stéphane Rotenberg. Le duo a été rebaptisé "les cousins farceurs", l'humour et la bonne humeur devraient donc être présents à chacune de leur apparition. Les deux candidats qui viennent de Cheny et Migennes (en Bourgogne-Franche-Comté) sont très fusionnels et se voient tous les jours, un atout pour la compétition. Nul doute que Tarik et Ahmed, qui n'avaient jamais voyagé, en prendront plein les yeux face aux paysages cette année.

Pour Pékin Express 2022, la production a misé sur un parcours inédit. C'est tout d'abord au Kirghizistan, en Asie Centrale, que tous ont posé leurs valises. Les participants toujours en compétition ont ensuite eu la chance de se rendre en Ouzbékistan puis en Jordanie. C'est à Dubaï que s'est déroulée la grande finale, lieu où devaient arriver les candidats de l'édition 2021. Mais l'itinéraire avait été changé à cause de la pandémie. Cette année, la règle du Pass Express fait son apparition. Elle peut bouleverser la course car, en l'utilisant, le binôme qui la détient peut échapper au duel final (s'il n'a pas fini dernier) et donc, à une potentielle élimination. Mieux valait le gagner, d'autant plus qu'il n'y en avait qu'un seul en jeu. Et il était valable jusqu'à la fin de l'étape 7.